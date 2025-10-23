El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los representantes de los sindicatos FSIE, USO y OTECAS firman el acuerdo.

Primer acuerdo para la enseñanza concertada en Asturias en 15 años: más profesores en Infantil y subida salarial de hasta 80 euros más al mes

El acuerdo entre el Principado y los sindicatos incluye también el compromiso de realizar un estudio para dotar de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) a los centros

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:34

El Gobierno de Asturias ha firmado hoy un acuerdo con representantes de la enseñanza concertada para mejorar la calidad educativa del alumnado de estos centros, además de atender las reivindicaciones laborales y salariales del profesorado. Se trata del primer pacto de estas características que se suscribe en más de quince años.

