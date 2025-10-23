Primer acuerdo para la enseñanza concertada en Asturias en 15 años: más profesores en Infantil y subida salarial de hasta 80 euros más al mes

El Gobierno de Asturias ha firmado hoy un acuerdo con representantes de la enseñanza concertada para mejorar la calidad educativa del alumnado de estos ... centros, además de atender las reivindicaciones laborales y salariales del profesorado. Se trata del primer pacto de estas características que se suscribe en más de quince años.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha rubricado el documento, en representación del Gobierno de Asturias, mientras que por parte de la enseñanza concertada lo han hecho las dos patronales del sector: Educación y Gestión y CECE, así como los sindicatos OTECAS, USO y FSIE.

Entre las principales medidas, destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, que permitirá mejorar la atención al alumnado, contribuir a mantener el empleo y reforzar las plantillas docentes. Esta iniciativa comenzará a aplicarse a partir del curso 2026-2027, mediante la incorporación del crédito correspondiente en los presupuestos de cada año.

En el campo de atención a la diversidad, la consejería elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado.

En cuanto a la reducción de la carga burocrática, durante el próximo año se digitalizará el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios y que debe remitirse a la Consejería de Educación.

En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado, que se traducirá en 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

También se suscribirá un nuevo acuerdo sobre la paga extraordinaria de antigüedad, correspondiente tanto a los centros ordinarios como a los de educación especial. Los primeros se encuadran en el VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, mientras que los centros de educación especial se engloban en el XVI Convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Asimismo, se agilizará el sistema de habilitaciones del profesorado, que requiere una acreditación específica para poder impartir distintas materias, con lo que se facilita la gestión y el desarrollo profesional del personal docente.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha reiterado hoy su satisfacción por este acuerdo, logrado en apenas mes y medio, después de cinco reuniones de la mesa de negociación. «Llegar a un acuerdo a menudo implica que cada parte renuncia a alguna de sus exigencias para alcanzar un punto intermedio», ha resaltado.

Ledo destaca que «se ha conseguido un avance después de más de quince años» y califica el documento como «un buen pacto que abarca todo tipo de medidas reivindicadas».

El acto de hoy culmina el compromiso alcanzado con la red concertada justo dos meses después de que el Principado y las principales organizaciones sindicales firmasen el pacto Asturias Educa, la hoja de ruta para fortalecer la enseñanza pública en lo que resta de legislatura.