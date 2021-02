Educación defiende la semipresencialidad en las aulas como «mal menor» «Podrían buscar más espacios, incrementar las contrataciones, abrir los centros por las tarde... Pero nada», critican las familias afectadas Madres de la plataforma ' Por una educación presencial, segura, de calidad y sin discriminación', en la movilización frente al Ayuntamiento de Gijón. / E. C. A. MORIYÓN / E. RODRÍGUEZ OVIEDO / GIJÓN. Miércoles, 24 febrero 2021, 01:48

La consejera de Educación, Carmen Suárez, reconoció ayer en sesión plenaria que la semipresencialidad en alumnos de tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de primero de Bachillerato en algunos centros asturianos «ha sido el mal menor» para reducir al máximo el riesgo de contagios en colegios e institutos. Por este motivo, la responsable en materia de Educación mostró su intención de acabar con esta situación tan pronto como el escenario sanitario lo permita.

Respondía así al diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, quien advirtió de las graves consecuencias que esta modalidad educativa impuesta en algunos centros asturianos está teniendo tanto a nivel académico como de motivación para el alumnado y las familias.

Suárez explicó que se adoptó esta opción al inicio de curso para poder garantizar las exigencias de seguridad sanitaria establecidas y que obligan a los equipamientos a disponer de espacio suficiente para mantener una distancia de seguridad óptima entre alumnos, que no en todos los centros fue posible. Fuera de la Junta General, los padres volvían a manifestarse, al igual que lo hicieron delante de los ayuntamientos de Gijón y de Avilés.

Las palabras de Carmen Suárez suponen para ellos «más de lo mismo, pues no pone solución». «Dice que se revertirá la situación tan pronto como sea posible, pero no lo vamos a ver este curso ni tiene visos de que vaya a ocurrir el que viene. Solo es una manera de querer callar bocas. Una tirita más», manifestó Noelia de la Fuente, de la plataforma 'Por una educación presencial, segura, de calidad y sin discriminación', que protestó contra la semipresencialidad en Gijón junto a otras familias tanto de centros públicos como concertados.

Los padres afectados ven «lamentable que no se esté haciendo nada. Ni inversiones para buscar espacios suficientes en los institutos y colegios o lugares cercanos, contratar a más profesores o abrir los centros por las tardes. De esta manera se paliaría el problema y se garantizaría la presencialidad de todos los alumnos, sin discriminación». En este sentido, argumentan que «además de hacer que se queden en casa porque no caben, la consejería dio orden de comprimir los temarios porque era una evidencia que era imposible recibir los contenidos previstos. A ello se suma que de poco sirven las clases 'online' si los medios no están al cien por cien en los centros y en casa».

Ordenadores y oposiciones

Las movilizaciones tuvieron lugar en una jornada en la que Educación anunció la mejora de la dotación tecnológica de 54 centros públicos. Ha destinado una partida de 120.000 euros para repartir cuarenta paneles digitales de 65 pulgadas y visibles desde cualquier ángulo del aula y 130 ordenadores portátiles convertibles en pantallas táctiles, que se entregarán en trece colegios y un instituto. En el caso de los paneles, los beneficiarios han sido cuarenta colegios que forman parte del Plan de Refuerzo, orientación y Apoyo (PROA).

En otro orden de cosas, la consejera intervino también para responder a una cuestión planteada por la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, Suárez, en referencia a las oposiciones de Secundaria. Aseguró que se está trabajando para solucionar la problemática de los docentes que no puedan acudir al proceso de oposición del cuerpo, convocado para el próximo mes de junio por estar enfermos de covid o confinados por ser contacto estrecho con algún positivo.

Se trata de una oposición para 740 plazas a la que optan 6.700 candidatos, para lo que está previsto contar con un mayor número de tribunales del habitual (uno por cada 50 alumnos, en lugar de por cada 75). En total, 128 tribunales que serán repartidos por once concejos para evitar concentraciones masivas. La diputada de Podemos mostró su preocupación por los docentes que no puedan acudir a la prueba ya que, en estos momentos, la única exención regulada es la de estar dando a luz en ese momento.