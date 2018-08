Educación mantiene las ratios de la concertada tras resolver una cuestión formal

El consejero de Educación ya lo advirtió en julio, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que declaraba nula la resolución sobre las ratios de alumnos en la concertada. El fallo no entraba en «el fondo del asunto» sino que se refería a una simple cuestión de forma. En concreto, decía que la norma por la que Educación fijaba un número mínimo de alumnos para mantener abiertas aulas de la concertada en cada concejo adolecía «de una falta de motivación» y no había sido sometida a informe previo del Consejo Escolar del Principado. Este último requerimiento ya ha sido subsanado, tal y como apareció recogido en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de ayer. Tras el dictamen favorable del Consejo Escolar, la consejería ha dictado una nueva resolución que, en realidad, no supone ningún cambio con respecto al acuerdo de marzo de 2017, que establecía la relación media de alumnos/profesor por unidad escolar. Las ratios, por tanto, siguen siendo las mismas contra las que el sindicato Otecas recurrió hace unos meses al considerar que Educación omitía la variable profesor al establecer las cifras mínimas de alumnos. En el curso 2017, se cerraron 28 unidades por no alcanzar ese número.