Educación pone en marcha el programa de prevención del acoso en todos los centros de Asturias

A finales del año pasado, la exconsejera de Educación, Lydia Espina, anunciaba que todos los centros educativos de Asturias estarían obligados a contar con un ... plan de prevención del acoso escolar. El tema nunca ha dejado de publicar, pero por entonces se había reavivado el debate, a causa del suicidio de la joven D. M., alumna de un instituto de Oviedo y cuya madre lucha aún por demostrar el acoso que había sufrido. En este momento, la consejería tenía en marcha varias iniciativas: una nueva campaña de concienciación, que ponía el foco en los testigos, para que alzaran la voz; se había actualizado ya antes el protocolo de actuación; y se empezaba a hablar de un decreto que lo agrupara todo.

En aquel momento, el Principado optó por contratar el plan Tutoría entre Iguales, el TEI, con el que muchos centros educativos de Asturias ya tenían experiencia. La idea es que fuera obligatorio para los 385 centros de todas las etapas, públicos y concertados, de la comunidad. Su alcance, más de 100.000 alumnos. Finalmente la idea varió: muchos centros hicieron llegar a la consejería que contaban con sus propios planes, que les daban buenos resultados, y no veían la necesidad de cambiar. Finalmente, Educación les dio esa opción.

De esta forma, la circular de inicio de curso recoge la obligación de todos los centros educativos de contar con un plan de prevención del acoso escolar. Para quienes quieran, se pone a su disposición la formación y materiales del TEI. Y su puesta en marcha arranca ahora, con la apertura de la convocatoria para la adhesión al programa. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación será de 10 días hábiles, a contar desde el miércoles 29 de octubre.

La consejera, Eva Ledo, ha informado sobre esta iniciativa en las reuniones que ha mantenido esta mañana con los comités de direcciones de Secundaria y Primaria, en las que han participado también los directores generales de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, y de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno.

El Gobierno del Principado adquirió el curso pasado este método, que fomenta la convivencia positiva, por un importe de 151.250 euros. Su principal singularidad reside en que convierte al propio alumnado en tutor de los compañeros más jóvenes; en concreto, de dos cursos por debajo. Su eficacia ha quedado acreditada en diferentes evaluaciones internas y externas.

La solicitud de adhesión está abierta a centros sostenidos con fondos públicos que impartan segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional.

Respecto a su desarrollo, este curso académico se centrará en la formación, contextualización y aplicación con el alumnado de cursos impares, mientras que en el siguiente (2026-2027) se continuará con los pares. Por último, el año académico 2027-2028 será el de consolidación del TEI, con la integración de todo el alumnado de los centros.

La consejería realizará convocatorias formativas específicas por etapas, a través de los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR), además de proporcionar los materiales y las licencias de uso necesarias. Está previsto que la formación inicial, de ocho horas de duración, comience en noviembre.

El programa incluye también un proceso de seguimiento y evaluación continua durante los tres periodos, así como memorias e informes finales, que implican al alumnado, al profesorado, a los centros y al propio proceso.

Guías de ayuda a los centros

Por otro lado, Ledo ha informado a los comités de direcciones sobre la elaboración, ya avanzada, de una serie de guías que se pondrán a disposición de los centros para facilitar tareas cotidianas. Esa iniciativa se enmarca en el proceso de desburocratización de la enseñanza, que constituye uno de los pilares del pacto Asturias Educa.

Entre los materiales previstos, figuran unas instrucciones sobre la gestión de obras de conservación y mantenimiento de edificios. Otra guía abordará la posible cesión y uso de espacios escolares a la comunidad en horario no lectivo.

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, ha explicado los diferentes avances tecnológicos orientados también a reducir burocracia y ayudar al profesorado.