Educación publica la resolución de las ayudas a los Erasmus

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer la resolución de la convocatoria de ayudas a los estudiantes del programa de intercambio Erasmus. El documento, con fecha 23 de abril, pone fin a meses de retrasos en la distribución de las becas que concede la Consejería de Educación como complemento a las subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y la Universidad de Oviedo para estudiar en el extranjero.

Tal y como desveló EL COMERCIO el pasado 17 de abril, los Erasmus asturianos se encontraban hasta ahora a expensas de conocer si les concedían o no unas ayudas cuya cuantía va desde los 200 a los 1.800 euros en función de los meses de estancia el país extranjero. Algunos, incluso, regresaron de su intercambio antes de saber si obtendrían o no la ayuda.

El presupuesto total de la convocatoria de ayudas complemetarias a la movilidad para los estudiantes de la Universidad de Oviedo, el centro asociado de la UNED en el Principado y los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores, asciende a 300.000 euros.

Para ser beneficiarios de la ayuda, los estudiantes debían cumplir los siguientes requisitos: estar matriculados, ser adjudicatario de una beca Erasmus, no haber disfrutado en ejercicios anteriores de movilidades con centros extranjeros, no superar los umbrales de renta de la unidad familiar, no haber finalizado los estudios de grado antes de la movilidad y no ser deudor del Principado.