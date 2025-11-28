Educación no regulará el uso de herramientas digitales en las aulas asturianas La consejería ha cambiado las instrucciones por «orientaciones», con lo que las medidas serán voluntarias

Olga Esteban Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:24

Orientaciones, no instrucciones. La Consejería de Educación se ha visto obligada a dar marcha atrás en su intención de regular el uso de los dispositivos digitales en el aula. El pasado mes de mayo, la consejería anunciaba nuevas medidas para limitar el uso de tablets, ordenadores y chromebooks en los centros educativos, especialmente en las edades más tempranas. Se sumaba así a las muchas comunidades que habían iniciado ese mismo camino.

Pero el debate estaba servido y hubo muchas voces en contra. De hecho, el tema llegó a los tribunales, mediante un recurso presentado por Escuelas Católicas. Sus centros habían apostado hace años por un modelo basado en buena medida en el uso de chrombooks u ordenadores portátiles. Además de eso, numerosos centros habían consultado a la consejería la forma de proceder, ya que existían muchos programas educativos basados en los dispositivos digitales, comprados por los centros o por las propias familias. Había dudas también en cuento a los tiempos y las materias en las que se podrían utilizar.

Porque la regulación de la Consejería de Educación no pasaba por limitaciones de tiempo, como sucedió en otras comunidades como Madrid, pero sí planteaba limitaciones. Las mayores, para el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, donde los dispositivos digitales quedaban prohibidos y se debían utilizar «exclusivamente recursos analógicos y manipulativos». En el segundo ciclo, 3 a 6 años, se indicaba que «se introducirán de forma progresiva los recursos digitales para un uso colectivo, en función de la edad del alumnado y siempre con la supervisión directa del profesorado«.

Lo más conflictivo llegó en Primaria porque, como queda dicho, en la mayoría de los concertados de Asturias se empiezan a usar tabletas, chromebooks o similares a partir de quinto o, como mucho, en sexto. Para todo el ciclo, Educación estableció que los recursos en papel o analógicos serían prioritarios y que las tecnologías digitales se usarían como métodos complementarios. Siempre en el aula y siempre con la supervisión del docente. Se acababa la posibilidad de mandar, por ejemplo, tareas para casa en estos dispositivos. Y se obligaba a contar siempre con material en papel, cuando muchos centros ya no lo hacían. El uso podía ser un poco más amplio en Secundaria.

Tras muchos debates y no pocas protestas la regulación fue publicada y se concedió un año de margen para adaptarse a la nueva normativa. Un año que está siendo aprovechado por la mayoría de centros concentrados, mientras que esperaban la resolución judicial.

De forma paralela, Escuelas Católicas y Consejería de Educación han mantenido un diálogo fluido sobre este tema. A nadie le interesaba la confrontación judicial, pero las posturas eran alejadas. Finalmente, con motivo de ese recurso, que había sido admitido a trámite por el TSJA y en el que la patronal entendía que se estaba atentado contra la libertad docente, Eva Ledo y su equipo han decidido mantener la filosofía pero dar un importante giro a las formas.

Finalmente, la Consejería de Educación ha decidido dar un paso atrás. La filosofía es la misma, pero ya no puede obligar. Lo que hasta ahora era instrucciones ahora pasan a ser orientaciones. Esto es, cada centro tendrá libertad para decidir.

El BOPA ha publicado la nueva resolución sobre el uso de recursos digitales en los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos, cuyas directrices pasan de ser unas instrucciones de obligado cumplimiento a unas orientaciones.

La propia consejería explica que su intención es "incentivar la autonomía pedagógica, con la participación de la comunidad educativa". Por eso, "el texto se fundamenta en esa autonomía pedagógica de los centros para elegir sus materiales curriculares -incluidos, en su caso, los libros de texto-, así como para diseñar su propio plan de digitalización. Plantea un uso coherente y responsable de los recursos digitales en el aula, atendiendo a la edad y características del alumnado, así como al currículo correspondiente".

