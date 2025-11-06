Las educadoras Les Escuelines claman contra Educación: «Queremos hechos»

Las docentes de 0 a 3 años se manifiestan en Oviedo para exigir al Principado «compromisos por escrito» y que «se nos tome en cuenta esta vez»

Las educadoras de Les Escuelines no aflojan el pulso. Fueron decenas de maestras del ciclo de 0 a 3 las que este jueves se concentraron frente a la consejería de Educación para, posteriormente, iniciar un recorrido hasta la Junta General para exigir al Principado «hechos y acciones concretas, porque las palabras se las lleva el viento». Así lo dijo hoy Leticia Celorio, representante de Usipa, quien junto a sus compañeras de UGT, CC OO y CSIF volvieron a exigir «compromisos por escrito» y «que se nos tome en cuenta de una vez». Haciendo referencia a la última reunión mantenida esta misma semana con la consejera de Educación, Eva Ledo, en la que aunque reconocieron «algunos avances y propuestas serias por parte de la consejería», todo fue de manera verbal. «Hasta que ese acuerdo no esté puesto encima de la mesa sobre un papel, nosotros consideramos que no hay nada. Y esta vez no vamos a parar», explicó Celorio a este periódico.

Por su parte, Laura Pérez de UGT, recordó las cuatro principales reivindicaciones que motivaron la manifestación de ayer y la huelga educativa. «Por un lado, solicitamos un apoyo cada tres aulas. También pedimos nuestra inclusión en el grupo B porque por nuestra formación y la experiencia que nos piden, es la categoría que nos corresponde. Desbloquear el tema de la hora de trabajo personal diaria, y luego también pedimos equiparar, de alguna manera, el calendario escolar para poder cerrar las escuelas el 15 de julio», explicó Pérez.

Reconocimiento profesional

En la manifestación de este jueves las maestras también recordaron la falta de un verdadero reconocimiento de la carrera profesional. Así lo explicó Laura González, de CSIF, que comentó que «es necesario hablar del reconocimiento del primer tramo de la carrera profesional para paliar pérdidas económicas y que se gestione ya el decreto de contratación temporal para dar solución a las compañeras interinas, no podemos esperar más», subrayó.

Por último, Tania Alonso, de CCOO, afirmó que es «urgente» que exista una bolsa de méritos «para que las interinas puedan estar tranquilas.

Las educadoras de Infantil en Asturias advierten de que «ésta será la primera de muchas manifestaciones hasta que nos escuchen». Y en la próxima reunión con Eva Ledo esperan «cambios de verdad y por escrito», zanjaron.