Las educadoras infantiles en Asturias mantienen la huelga tras reunirse con la consejera: «Esta vez no la vamos a desconvocar» Reconocen que «ha habido avances importantes», aunque son insuficientes para acabar con la convocatoria y echan en falta «la propuesta por escrito»

«Vamos a mantener las jornadas de huelga y esta vez no las vamos a desconvocar». Así de contundente se ha mostrado Laura González, representante de CSIF, tras la reunión mantenida esta mañana con la consejera de Educación, Eva Ledo, en la que las maestras de Infantil de 0 a 3 de Asturias esperaban poder llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga. Pero la reunión no ha dado frutos y las jornadas de paro se mantienen, a pesar de que reconocen «que ha habido avances importantes esta vez».

«Creemos que hoy, después de más de dos años, han hecho un análisis real de la situación y han constatado todos los problemas que les hemos transmitido. Se han hablado, incluso, del número de apoyos necesarios, pero nuevamente no tenemos la propuesta por escrito, con lo cual la huelga se mantiene», dijo González.

Por su parte, Tania Alonso de Comisiones Obreras quiso dejar claro que hoy ha habido «algún tipo de avance, porque se han recogido algunas de las propuestas que llevamos meses, por no decir años, ya reivindicando, que son que nos garanticen que las personas que no han sido estabilizadas en sus ayuntamientos de origen van a tener un proceso de estabilización igual al que se sometieron las diferentes compañeras, que sí lo tuvieron, en los mismos términos, cuando estén en el Principado. Y eso ha quedado reflejado que va a ser así», explicó Alonso.

Añadió que «también nos han hablado de la bolsa de méritos, que es muy importante para nuestras compañeras, que se pueden quedar sin trabajo. Va a estar establecida en un mes y medio, más o menos, y podrán tirar de ella. Y eso es un punto, ya decimos, importante y favorable para las trabajadoras temporales».

La nueva propuesta de Ledo no satisface las peticiones del colectivo que pasan por la integración en la red del Principado con las mismas condiciones laborales que otros docentes, incluyendo mantenimiento de derechos y salarios, así como la equiparación salarial y la reducción de ratios, y la garantía de una pareja educativa por aula. También buscan disminuir la carga burocrática y aumentar las plantillas.