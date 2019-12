Los embalses pasan de su nivel más bajo en 20 años a estar casi llenos en un mes Aspecto que presentaba ayer el embalse de Rioseco, en Sobrescobio. / JUAN CARLOS ROMÁN En Leitariegos la temperatura bajó hasta -4,5 grados y en Gijón, a -0,9. El domingo habrá lluvias intensas M. MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 5 diciembre 2019, 02:22

Las lluvias del pasado mes de noviembre batieron récords en Asturias. En algunos concejos, se llegó a recoger la mitad de lo que llueve durante un año. Eso ha hecho que el nivel de los embalses haya subido de manera espectacular, pasando de los 290 hectómetros cúbicos embalsados a principios de mes (el más bajo registrado en los últimos 20 años y que, aunque preocupante, no era una situación crítica) a los 440 con lo que han comenzado esta semana. Eso supone que están casi llenos, al 90,91% de su capacidad, que es de 484 hectómetros cúbicos. Además, son 108 más que la misma semana de 2018 y 116 que la media de los últimos diez años en esta misma época.

El mayor embalse de la región, el de Salime, está al 97,37%, con 259 hectómetros cúbicos. El resto de pantanos asturianos que tienen un seguimiento semanal son Doiras, con 89 hectómetros cúbicos (91,75%); Arbón, con 38 (92,68%); La Barca, con 21 (61,76%); Tanes, con 22 (64,71%); Alfilorios, con siete (87,5%), y Rioseco, con cuatro (100%).

Asturias cuenta con una buena reserva de agua gracias a un otoño muy atípico, con lluvias muy copiosas. De este tiempo tan cambiante fue buena muestra el día de ayer, con temperaturas negativas en gran parte del Principado, como los -4,5 grados registrados en el puerto de Leitariegos y -2,2 en Pola de Somiedo. Pero incluso el intenso frío se notó en la costa, como en el caso de Gijón, con -0,9 grados. Según explicó a EL COMERCIO el delegado en Asturias de la Aemet, Ángel Gómez, el motivo de ese frío fue la presencia de cielos despejados y la ausencia de vientos. «Cuando ya se está en el invierno meteorológico (aún no el astronómico), el aire contiene muy poca humedad absoluta, y si el cielo está despejado por la noche, la radiación infrarroja que emite el suelo se escapa hacia el espacio, y por tanto, el suelo se enfría mucho, y también el aire que está junto al suelo. Al no haber viento, este aire frío no se mezcla con el aire más cálido que hay en las capas más alejadas del suelo. Esto hace que por la noche se puedan en estos casos alcanzar temperaturas tan bajas en los valles y las llanuras a pesar de que la altitud del lugar sea pequeña», explica Gómez.

La situación cambiará bastante para el puente de la Constitución. Hoy mismo se esperan lluvias débiles por la mañana en el litoral y el oriente de la región, si bien se irán abriendo claros al final del día. Mañana será el mejor día, aunque no se descartan nubes bajas y brumas matinales, pero la situación comenzará a complicarse el sábado, pues el cielo se volverá a cubrir y aparecerán las primeras precipitaciones débiles.

El domingo sí que se prevén chubascos en cualquier punto de la región, dado que atravesará el Principado un frente atlántico que llega muy desgastado, aunque se espera que remitan al final del día. En cuanto a las temperaturas, para hoy ya se prevé un incremento que se dejará notar y durante el fin de semana sufrirán pocos cambios. Se trata de una situación perfecta para disfrutar del final del otoño en Asturias durante este puente.