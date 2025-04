Emigrantes asturianos lamentan la «mala situación» de sus países de acogida

ANDREA MACHADO OVIEDO. Jueves, 12 de diciembre 2019, 02:14 Comenta Compartir

El Museo de Bellas Artes acogió ayer la visita de los participantes programa Añoranza 2019, que promueve el reencuentro de los emigrantes asturianos con su tierra natal. Allí recibió el presidente del Principado , Adrián Barbón, a los cuatro participantes, junto al director del museo, Alfonso Palacio, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturias, Paz Fernández Felgueroso. «Mi padre me mandó a Argentina con 17 años y yo ni siquiera sabía leer o escribir», contaba Hilario Menéndez, de Belmonte de Miranda. «Emigré porque todos los de mi pueblo que fueron al servicio militar no volvieron y mi padre me dijo: 'prefiero que te vayas a Argentina antes de que te maten aquí'. Pero lo difícil es irse a un país donde no conoces nada». María Argentina Álvarez, de Tineo, y Miguel Ángel Antonio Arieta, de Villaviciosa, también escogieron Argentina tras verse obligados a emigrar por falta de trabajo.

Fernando Jesús Rodríguez, de Gijón, marchó a Venezuela y llevaba ya 56 años sin volver, desde su marcha a los 14. «Ahora vivo en Caracas, o más bien, sobrevivo, porque es un desastre total», explicó. Y es que todos lamentaron la mala situación que atraviesan sus países de acogida, como Argentina o Venezuela.