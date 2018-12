«Que emigrar no sea una necesidad» Una veintena de asturianos residentes en el extranjero pide sus deseos para 2019 | Los usuarios reclaman más vuelos y que bajen los precios de los billetes «para facilitar la vuelta a casa en Navidad» VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Lunes, 24 diciembre 2018, 02:05

Los precios «abusivos» de los billetes de avión y la ausencia de conexiones entre el aeropuerto de Asturias y el resto del continente dificulta el regreso de los asturianos a casa esta Navidad. «Tener que hacer al menos una escala para llegar al Principado o tener que llegar por carretera hace que los viajes sean larguísimos», lamentan los afectados, que también coinciden a la hora de pedir sus deseos para el próximo 2019: «Una mejora en las condiciones laborales, más oportunidades para la gente joven para que emigrar no sea una necesidad, solo una opción». También, «contratos menos precarios y que se apueste más por la innovación, la tecnología y la ciencia», reclaman en sus peticiones. E incluso hay quien vincula sus deseos al cuidado y protección del «paraíso natural que Asturias es».

EL COMERCIO reúne a una veintena de asturianos, que cuentan cómo es la vida en el extranjero, lejos del Principado. Asimismo, aseguran que, aunque la tierrina no es un destino demasiado conocido en el resto del planeta, sí se pronuncia de vez en cuando gracias a ser un lugar de paso del Camino de Santiago. Además, aseguran que la sidra y el bicampeón del mundo de F-1 Fernando Alonso ayudan a promocionar la región en el resto del mundo.

Jaime Gómez | Bristol (Reino Unido)

«Dicen que Asturias es el secreto mejor guardado de España»

«No hay mucha gente por aquí que conozca Asturias, pero los que sí la conocen están enamorados. De hecho, dicen que es el secreto mejor guardado de España». Jaime Gómez, residente en la ciudad británica de Bristol, explica que así ven el Principado los ingleses. Una región que, en su opinión, «parece un poco estancada». Y, lamenta, «sin vuelos internacionales». Eso, unido al alto precio de los vuelos en general «complica el regreso a Oviedo». En el mismo sentido se expresa su hermano Javier, también en Bristol:«No se percibe demasiada evolución». Además, agrega que «cada vez que vuelvo me doy cuenta de que son más los comercios que han cerrado». La comida, la familia y los amigos son esas cosas que estos dos hermanos más echan de menos:«Los ingleses no saben comer y los alimentos no tienen el sabor de la tierrina».

Verónica Olmos | Munich (Alemania)

«Me cuesta pensar en volver a trabajar en la región en el futuro»

En la ciudad germana de Munich reside desde hace febrero de este año la biotecnóloga Verónica Olmos. La «falta de oportunidades» dentro de nuestras fronteras hizo que tuviera que buscarse su futuro lejos de casa. En su sector, aunque «se están fomentando en los últimos años iniciativas enfocadas al emprendimiento, me da la impresión de que la empleabilidad objetiva en estos casos es relativamente baja en comparación con otros sectores», explica. De ahí que no se plantee regresar a Asturias a probar suerte laboralmente hablando. En la zona de Baviera «Asturias no es muy conocida, solo por algunos gracias al Camino de Santiago». Ahora, en Navidad, «para no dejarme medio sueldo he decidido viajar hasta Madrid para después coger un autobús hasta Oviedo, con lo que tardo unas doce horas de puerta a puerta».

Xosé Anxelu Gutiérrez | Thuwal (Arabia Saudí)

«Nos conocerían más con el Oviedo y el Sporting en Primera»

A orillas del mar Rojo, en la ciudad de Thuwal, en Arabia Saudí, vive el biólogo avilesino Xosé Anxelu Gutiérrez 'Xelu'. Allí Asturias «por desgracia no es muy conocida». Con el Sporting y el Oviedo en Primera División «nos conocerían más, puesto que en este país el fútbol es la mejor manera de empezar a darnos a conocer», comenta. Los viajes desde Oriente son largos:«tardamos casi un día, pero hay vuelo directo desde Yeda hasta Madrid cuatro días a la semana y los precios no suelen ser muy caros, al menos comparándolos con los que cuestan a veces desde Madrid hasta Asturias», cuenta.

Son muchas cosas las que echa de menos: «Es difícil escoger... la familia, los amigos, el paisaje, la comida, la sidra y el tiempo». «Nunca me quejé porque lloviera mucho y ahora me quejo por la falta de ello», afirma.

Raquel Medialdea | Liverpool (Reino Unido)

«Con tan pocas conexiones los viajes se hacen larguísimos»

«En las fechas próximas a Navidad y Año Nuevo los vuelos se encarecen muchísimo. Además, existen muy pocas conexiones aéreas internacionales».La gijonesa RaquelMedialdea, residente «entre Reino Unido y Malta», explica lo complicado que se hace regresar a casa en estas fechas.

«Es necesario hacer escala en algún otro aeropuerto internacional o viajar hasta Madrid para después venir desde allí en autobús, lo que hace que el viaje acabe siendo larguísimo», manifiesta. De su experiencia en el extranjero explica que lo más conocido de Asturias es «FernandoAlonso, los paisajes verdes y la sidra, que dicen que se bebe de un modo raro».

Su deseo para 2019 es que «se reduzca el número de asturianos en riesgo de pobreza y exclusión social».

Ignacio Zurbano | Lyon (Francia)

«Deseo que emigrar sea una opción,no una necesidad»

«Desde que quitaron el vuelo que llegaba a las 23 horas ya no se puede salir de Lyon por la tarde y llegar en el día». Ignacio Zurbano lamenta que el aeropuerto del Principado ya no cuente con las mismas conexiones aéreas de antes. Este vuelo, dice, «era muy práctico para volver en fines de semana». Por esta razón, «importa más tener buenas conexiones para pasar el mayor tiempo posible con la familia y los amigos», explica. Al 2019 le pide que emigrar sea solo «una opción, no una necesidad». Allí, Asturias no es una región muy conocida: «En el norte las referencias son Bilbao o Santiago». Lo que más echa en falta es 'Xicu', su perro, «porque con él no puedo hablar por 'Skype'». A sus compañeros les dice que Asturias es la Bretaña española «por lo de los paisajes verdes, la lluvia, la sidra, la gaita y los frixuelos. Eso sí, ¡en Bretaña no hay montes!».

Raquel Álvarez | Basilea (Suiza)

«Volver es dar un paso atrás en el ámbito laboral»

Raquel Álvarez reside desde hace seis años en Basilea (Suiza). Trabaja como ingeniera industrial en una empresa farmacéutica. Como ella, muchos compañeros se vieron obligados a emigrar para encontrar un trabajo estable. Ahora, ya no piensa en volver:«Sería dar un paso atrás en el ámbito laboral», dice. Según cuenta, Asturias es poco conocida en Suiza, aunque «los que han estado siguen encantados». Lamentablemente, añade, «que sea tan difícil llegar no facilita que la gente se anime a elegirlo como destino turístico». Al tener que buscar vuelos con conexión los precios se disparan: «Esta Navidades, voy en un vuelo a Burdeos y desde allí viajo en coche hasta Asturias». Incluso con más de seis meses de antelación, los billetes ya costaban más de 500 euros. «¡Por ese dinero puedo viajar a otros países en Asia o América, directamente desde Suiza!».

Álvaro Villota y Lucía Fernández | Lausana (Suiza)

«Saben de nuestra tierra gracias al Camino de Santiago»

En Lausana (Suiza), a orillas del lago Lemán, estudian el avilesino Álvaro Villota y la ovetense Lucía Fernández tras lograr una beca de estudios. Allí, explican, Asturias no es muy conocida «y los pocos que sí han oído hablar de ella lo hicieron gracias al Camino de Santiago».

La ausencia de horas de luz es uno de los inconvenientes que encuentran en este lado del planeta:«Al oscurecer tan temprano los días se hacen demasiado cortos y la vida social se hace mucho más de puertas para adentro». Por eso, una de las cosas que más añoran es «hacer más vida en la calle y el 'terraceo' entre clases». Volver a Asturias por vacaciones se hace complicado por varios sentidos:«Dada nuestra situación de estudiantes las fechas no son las más adecuadas.Además, en ocasiones, prefieres gastar más dinero en billetes para perder menos tiempo en vuelos con escalas», revela Lucía Fernández.

Aida Villazón | Villa del Mar (Chile)

«Los precios tan altos hacen que no puedaregresar por Navidad»

l otro lado del 'charco', en Viña del Mar, a orillas del Pacífico Sur, reside Aida Villazón. Desde esas latitudes confiesa que Asturias «se ve muy lejos pero a la vez muy cerca». Señala que «siempre hay algún paisaje o lugar que te recuerda a tu querida tierra y te mantiene de alguna manera conectada con tus orígenes».

Cuando aquí es invierno, allí es verano a la vez que Navidad. Por eso, y por el incremento abusivo de los precios lamenta que «no puedo volver a casa por Navidad».

La mayoría de chilenos que conoce «no suelen viajar mucho a Europa y cuando van a España por lo general lo hacen a Madrid, Barcelona o País Vasco». Una vez, recuerda que se encontró con un par que sí había pisado el Principado:«Destacaban nuestros maravillosos paisajes y la comida», asegura. Para el año que viene solo espera «llegar en pleno verano y pasarlo bien con mi familia y mis amigos».

Ana Serrano | Pécs (Hungría)

«Espero quemejoren las comunicaciones»

«Que se mejoren las comunicaciones, más trabajo con mejores condiciones laborales y la oficialidad del asturiano». Estos son los tres deseos de la gijonesa Ana Serrano, residente como Erasmus en la ciudad húngara de Pécs. En su caso, explica que «no es especialmente complicado regresar a España ya que al ser estudiante Erasmus+ hago uso de descuentos».

Sin embargo, matiza que «el trayecto más económico es vía Santander, porque desde Asturias sale demasiado caro». En este sentido, revela que es una pena que «Asturias no tenga tanta proyección internacional como Madrid o Barcelona». Lo que más echa de menos en Hungría son «las fiestas de prau, la gastronomía, la familia y amigos y Gijón en general». El hecho de haber salido de nuestras fronteras, sostiene, «me hizo valorar cosas en las que antes no había pensado».

Gloria López | San Galo (Suiza)

«A 2019 le pido que el Principado crezca más económicamente»

En sus 40 años como residente en la ciudad suiza de San Galo, Gloria López explica que «solo he coincidido con dos personas que conocían Asturias». Prefiere pasar estas fechas navideñas en suelo suizo porque allí viven también sus hijos y nietos, pero aún así dice que se hace difícil estar lejos del ambiente de las sidrerías. Al 2019 Gloria le pide «que Asturias crezca económicamente y que se creen más puestos de empleo».

Eva González | Washington D. C. (Estados Unidos)

«El chef José Andrés da gran proyección a la cocina asturiana»

La gijonesa Eva González reside en la ciudad estadounidense de Washington D. C. Allí, explica que el Principado de Asturias «tiene la mejor imagen». En parte, apunta, gracias al chef mierense José Andrés:«Es toda una 'celebrity' aquí y da una proyección increíble a la cocina asturiana y española». Además, destaca que el Principado «tiene cada vez más voz en el panorama turístico internacional». «Se nota una mejoría en cuanto a la proyección como destino de alta calidad, porque ahora todo el mundo quiere visitar el Principado», añade. La falta de conexiones entre la ciudad estadounidense y España es el gran inconveniente que Eva González encuentra cada vez que quiere disfrutar de unas vacaciones junto a su familia y amigos, «que son a quienes más echas de menos». Según cuenta, «es difícil encontrar vuelos a Madrid porque solo en verano hay vuelos directos». Eso sí, «llegar a Asturias lo compensa todo», señala esta gijonesa desde Washington. «Disfrutar de una buena sidra en verano en la Cuesta del Cholo» es lo que más echa de menos Eva González. Para 2019 confía en «que la austeridad y el trabajo de estos últimos años se traduzca en prosperidad económica para todos los asturianos». Y, como no, «¡que la sidra no falte nunca!».

Sara González | París (Francia)

«Desde octubre,el Principado estáen hibernación»

«El precio de los billetes es desmesurado». La avilesina SaraGonzález, residente en París, critica que «desde el 28 de octubre Asturias hiberna, hubo un apagón por la triste situación del aeropuerto». Ahora, «parece que hemos vuelto a 1968 porque además de que las salidas nacionales disminuyeron ya no hay ninguna conexión internacional. Adiós a París, Londres, Lisboa....». Es por eso, dice, que por estas fechas la opción más barata es venir en coche:«Tardas 12 horas y gastas 90 euros en peajes, pero es la mejor opción», destaca.

Pablo de la Puente | Amberes (Bélgica)

«Hay que crearmás y mejorempleo»

Apenas lleva un mes en Amberes (Bélgica), sin embargo, el ovetense Pablo de la Puente ya ha podido comprobar qué es lo que más se conoce de Asturias por esa zona:«Por aquí saben que Fernando Alonso es de Asturias, pero poco más», dice. No obstante, reconoce que «he encontrado a muy poca gente que conozca realmente cómo es la región». Antes, De laPuente residió en Dinamarca donde, asegura, «tampoco me encontré a muchos» que supieran del Principado. La gente, «por allí conoce Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca y poco más», manifiesta.

«Los precios son altos y las conexiones malas», sostiene. Y, así las cosas, le resulta difícil viajar a Oviedo. De ahí que la principal petición de Pablo para 2019 sea «que haya más y mejor empleo y un transporte con precios más bajos, sobre todo en los aviones».

Naomi Alonso | Estocolmo (Suecia)

«Que Asturias conserve su magia como paraíso natural»

Naomi Alonso cuenta su experiencia desde el norte de Europa. Actualmente reside en Estocolmo(Suecia) donde, dice, Asturias «es conocida por los amantes de la naturaleza». Cuenta que «perciben el paisaje de la zona como un verdadero paraíso natural». Y agrega que la población sueca «es muy activa, muy deportista y está muy conectada con la montaña, por lo que en sus viajes a Asturias disfruta de rutas y diversas actividades al aire libre».

Los viajes a Estocolmo, apunta Naomi Alonso, «son largos por la obligación de tener que hacer una escala». En cuanto a sus deseos navideños, Naomi Alonso pide «que Asturias conserve la magia que desprende como verdadero paraíso natural». «Eso y que se conserven mejor los paisajes y los rincones, ya que forma parte de la esencia de nuestra región y es una de las cosas que más me encanta de ella».

Carmen Rodríguez, Alba García y Gladys Fernández | Bolonia (Italia)

«Siempre hay que sumar el transportedesde Madrid»

Las asturianas Carmen Rodríguez, Gladys Fernández y Alba García residen, por motivos de estudios, en la ciudad italiana de Bolonia. Desde allí, dicen, «encuentran buenas conexiones a precios bastante asequibles», no obstante, «siempre hay que acabar sumando el precio del transporte desde Madrid hasta Asturias, porque aquí las conexiones escasean».

Explican que Asturias es un destino poco conocido:«La gente suele conocer más el sur y las ciudades grandes como Madrid y Barcelona».El mar y la comida de la tierrina, «que se valora mucho más desde fuera», son dos cosas que echan de menos. Para 2019 las tres asturianas piden «un avance en el ámbito laboral para los más jóvenes que nos permita no tener que salir fuera al acabar sus estudios». Y, por otra parte, «que se siga organizando y dando vida a la región a nivel de ocio cultural» y, por supuesto, «que se abran más conexiones para viajar al extranjero».

Marina García | Newcastle (Reino Unido)

«Más inversiónen Ciencia ymenos en ladrillo»

«Volver a Asturias en Navidad es una pesadilla por las conexiones de nuestro aeropuerto». Marina García critica el estado de las infraestructuras del Principado. Reside en Newcastle (Reino Unido). «No hay apenas conexiones con el norte de España, solo tenemos Edimburgo-Santander los miercoles y los domingos y luego ponte a pagar autobús hasta casa». A esto, agrega, hay que añadir que «ya no hay vuelo directo Newcastle-Madrid». Este año, dice Marina García, vuela a Madrid, pero antes tiene que hacer escala en Amsterdam: «Tardo el mismo tiempo que cuando volvía de Nueva York», apunta. García, que trabaja como científica, desea para el año que está a punto de entrar «más inversión en ciencia y menos en ladrillo». La ternera asturiana es lo que más echa de menos:«¡Aquí hay mucha vaca pero ninguna buena!».