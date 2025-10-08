«Emilio Serrano siempre animó al consenso, quería una Asturias unida, y es muy importante mantener ese legado» Familia, amigos y representantes institucionales despiden en Santa María de Collera a «un empresario total y una aún mejor persona»

La familia de Emilio Serrano, en la primera fila de la iglesia de Collera, que se quedó muy pequeña para los asistentes a su funeral.

Octavio Villa Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:54

Pequeña, muy pequeña se quedó a primera hora de la tarde de este miércoles la bonita iglesia de San Martín de Collera, en Ribadesella, para despedir al empresario Emilio Serrano, continuador de la saga familiar de elaboradores de licores, fallecido el lunes a los 92 años tras una vida de «empresario total y de aún mejor persona», según comentaban a la entrada varios de los asistentes. Entre ellos, el portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez; el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, acompañado por Luis Venta y José Felgueres; la directora general de Agroalimentación, Begoña López; el creador de Reny Picot, Francisco Rodríguez; el alcalde de Ribadesella, Paulo García; los empresarios hosteleros Pedro Morán y Abel Terente; el ceramista gijonés Alberto Estrada; el expresidente de los empresarios Severino García Vigón y muchos más.

Se le despedía a apenas unos pasos de la nave de la destilería que su familia sigue gestionando, por más que hasta José María Ruiz Mateos intentase adquirirla hace décadas, conato al que el propio Emilio respondió con sorna, enviándole a Ruiz Mateos un billete de mil pesetas en el que había escrito «no está en venta».

No sólo no estaba en venta, sino que la labor de la vida de Emilio Serrano fue más allá de la destilería familiar hasta convertirse en el «empresario total» del que se hablaba este mediodía y convertirse, en palabras de la directora general de Agroalimentación, Begoña López, en «un referente como persona y como impulsor de muchos sectores, del turismo a la agroalimentación y otros muchos». Es más, la directora general mostró un nivel de amistad y admiración por Emilio Serrano que va más allá de lo que obliga el cargo. Recordó que en mayo pasado «estuve toda una tarde con él, que fue maravillosa, aprendiendo de toda su experiencia, la de una persona que más allá de sus negocios siempre animó al consenso de los asturianos para promover una Asturias más unida, y más fuerte» y que «ha dejado un gran legado que es muy importante mantener, una gran familia que le acompañó en todo momento y que han demostrado estar muy unidos». Y puntualizó López un elogio especialmente dedicado a empresarios como Emilio Serrano, «que han querido y sabido mantener en el entorno rural una empresa tan importante como la suya, lo que no es fácil, y sí que es muy importante para potenciar el desarrollo equilibrado de la región y todos sus territorios».

Momento en el que entraba a la iglesia de San Martín de Collera el ataúd de Emilio Serrano. Begoña López mostró el cariño del Gobierno regional a la familia de Emilio Serrano. A la izquierda, el alcalde de Ribadesella, Paulo García. Los familiares de Emilio Serrano esperan al inicio de la ceremonia. Álvaro Queipo y José Felgueres, con la familia del empresario.

También expresó una gran admiración otro emprendedor y empresario muy destacado, el presidente del grupo Reny Picot, Francisco Rodríguez, quien definió a su «buen amigo Emilio» como un empresario muypragmático, con el alma poética -llegó a escribir más de medio millar de poemas durante el confinamiento de la covid-. Lo que quiere decir, un tipo único, cuya bondad igualaba a su inteligencia«.

Francisco Rodríguez también le profesó a Emilio Serrano admiración «como profesional, pues sólo Los Serranos han sido capaces de lograr un licor de manzana comparable al mejor Calvados. La pena ha sido que, por ser la creación de este fantástico producto bastante reciente, no pudo Emilio participar del éxito esperable, tal como él lo merecía».

Además, Francisco Rodríguez destacó su calidad personal, «su capacidad para relacionarse con éxito con los ricos, con los que no lo son, con los que creen sólo en el Estado y con los que prefieren ir por libre». Y, «por encima de todo, Emilio era un cristiano total. Para él, el mal se debía siempre a un error humano. Su tendencia al bien le impedía contar con que la maldad existe».

Guillermo Peláez da el pésame a los familiares de Emilio Serrano. Pedro Morán y Abel Terente. Alberto Estrada, Severino García Vigón y Francisco Rodríguez, a la entrada de la iglesia.

Y, como empresario, destacó el creador de Reny Picot que el patriarca de Los Serranos enaltecía «el valor del trabajo y el entusiasmo y el respeto por las enseñanzas recibidas de sus mayores, sin desdeñar por ello lo nuevo que surgía dentro de su profesión, que era cualquier cosa menos una valoración «alambicada» de lo que la vida es, pese a ser él un maestro del alambique. Eso es, lo que Emilio ha representado para unos y otros. Por eso fue un asturiano de los que pesarán siempre a la hora de recordar nuestra Asturias actual. Y por eso, también, hay que reconocer que Emilio deja un hueco muy grande en la industria alimentaria española, pues fue siempre calidad pura».

La pérdida de Emilio Serrano también deja un profundo «vacío muy difícil de llenar en la vida social y cultural riosellana», destacó el líder del Partido Popular de Asturias. «Su compromiso refleja eso tan identitario de una generación de hombres emprendedores que se forjaron a sí mismos y legaron un ejemplo que todos debemos tener presente. Emilio Representa la constancia, el esfuerzo, el arraigo, el trabajo y la altura de miras. Esa que nos da suficiente impulso como para poder alcanzar, como él hizo, desde la pequeña Collera, la excelencia en su trayectoria vital y profesional», añadió Queipo.

El alcalde riosellano, Paulo García, también quiso mostrar sus respetos por uno de los vecinos más admirados. Indicó el regidor que «Ribadesella pierde a uno de sus hijos predilectos, además de un vecino ejemplar que destacó tanto en su faceta empresarial como intelectual». Del mismo modo que desde la Administración regional se destacó su trabajo más allá del ámbito de su empresa, el alcalde subrayó que «fue un incansable impulsor de la actividad turística de Ribadesella, una persona generosa, solidaria, dialogante y, sobre todo, un gran embajador de Ribadesella, la tierra que amaba profundamente». El Ayuntamiento riosellano decretó dos días de luto oficial en su honor.