Emotivo gol del rival en memoria de Rober

Un gol que no supuso prácticamente nada en el marcador, pero que significó mucho tanto para su autor como para sus compañeros de equipo. Gustavo, jugador del Marino de Cudillero, firmaba el único gol de su equipo en una abultada derrota (1-13) ante el Asturvegadense, en partido de tercera juvenil. Pero el resultado era lo de menos. Gustavo no lo dudó y dedicó este gol a José Roberto Suárez. Un lance del juego, una acción fortuita, entre ambos, acabó desencadenando la tragedia. Roberto se desestabilizó y acabó dando contra el muro. Gustavo, que intuyó esa caída, intentó agarrarlo. No llegó a tiempo.

Ayer, Gustavo y su equipo optaron por jugar el partido, para rendir tributo a José Roberto, un defensa que no les ponía nada fácil avanzar por el terreno de juego.

Como en los campos del resto de Asturias, en el Soutón se guardó un minuto de silencio. Después, los jugadores del Marino mostraron unas camisetas dedicadas al joven defensa del Navia.

Un intenso aplauso dio paso a un competición en el que, no obstante, no terminaron de centrarse los jugadores, afectados y luciendo un brazalete negro en señal de duelo.

«Los chavales no podían concentrarse, estaban pensando en Roberto», reconocía Avelino González, presidente del Marino de Cudillero.