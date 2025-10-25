El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Escaparate de una óptica.
Familias en Asturias

Empieza el plazo para pedir la ayuda a la compra de gafas a los niños y estos son los requisitos

Los interesados tienen hasta el 21 de noviembre para solicitar una subvención que aspira a cubrir el 50% de los gastos

E. C.

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:05

Comenta

Desde mañana 26 de octubre y hasta el 21 de noviembre estará abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas del Gobierno de Asturias a la compra de gafas y lentillas a menores de 12 años. El Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 800.000 euros para este fin, con el objetivo de que beneficie a toda la población diana, 8.000 menores, y que cada uno reciba 100 euros.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó que la subvención está sujeta a un límite de renta de 60.000 euros por unidad familiar y llevar al menos un año empadronado en Asturias. Se pretende financiar el 50% del coste medio de unas gafas. Esta medida, agregó Saavedra, «combina eficazmente» la prevención en salud y refuerza el compromiso del Principado con la equidad.

Una iniciativa que ha aplaudido la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé, recuerda que «es una medida conseguida gracias a nuestro rigor y nuestra seriedad en el trabajo; así como nuestra confianza a la hora de defender nuestras propuestas».

