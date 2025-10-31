El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dacio Alonso, presidente de UCE, portado la pancarta contra el peaje mientras el presidente Adrián Barbón le dirige un saludo. Pablo Nosti
Peaje en Asturias

Empiezan a pedir tíquets del peaje de la autopista del Huerna para hacer una demanda colectiva contra Aucalsa

La Unión de Consumidores que lidera Dacio Alonso crea un registro para sumar afectados para los que solicitará la devolución de lo pagado desde hace un año

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:41

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha dado un paso para aplicar al Huerna la nueva doctrina del Tribunal Supremo, según ... la cual no se puede cobrar el peaje íntegro cuando la circulación queda lastrada por obras. La organización que lidera Dacio Alonso abre un registro para los usuarios que quieran exigir las devoluciones de los peajes pagados en el último año.

