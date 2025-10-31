Empiezan a pedir tíquets del peaje de la autopista del Huerna para hacer una demanda colectiva contra Aucalsa
La Unión de Consumidores que lidera Dacio Alonso crea un registro para sumar afectados para los que solicitará la devolución de lo pagado desde hace un año
Gijón
Viernes, 31 de octubre 2025, 06:41
La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha dado un paso para aplicar al Huerna la nueva doctrina del Tribunal Supremo, según ... la cual no se puede cobrar el peaje íntegro cuando la circulación queda lastrada por obras. La organización que lidera Dacio Alonso abre un registro para los usuarios que quieran exigir las devoluciones de los peajes pagados en el último año.
Los afectados deberán acudir a las oficinas de la UCE en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y La Felguera «para proporcionar los datos y que posteriormente podamos hacer una demanda acumulativa». «Recomendamos que acudan con toda la documentación que justifique los pagos» hechos a Aucalsa, explican desde la UCE. Valen «tickets, recibos del pago con tarjeta de crédito y telepeaje, etcétera».
La sentencia «es el principio del fin del peaje del Huerna», estima la asociación. La organización «exige al Principado que traslade al Ministerio de Transportes de inmediato la petición de rebaja». A Aucalsa le insta a que devuelva «de oficio» lo cobrado desde que hace un año sufrió el argayo. La UCE destaca que la sentencia del Supremo la impulsa también la Fiscalía de Consumo de Pontevedra: «En Asturias, a pesar de que los temas de consumo representan el 90% de los asuntos que llegan a los tribunales, no existe un fiscal especializado».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión