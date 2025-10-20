60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón La apertura del nuevo supermercado frente a El Molinón supone el cierre de la tienda de Somió

Nueva apertura de Mercadona en Gijón. El supermercado sito ante el estadio de fútbol de El Molinón ya ha abierto sus puertas este lunes tras una inversión de 6,5 millones de euros, lo que ha llevado el cierre de la tienda existente en Somió.

La nueva superficie responde al modelo de tienda eficiente de la compañía. Cuenta con una plantilla de 60 trabajadores (23 de ellos son nuevas contrataciones) y un espacio de 17.000 metros cuadrados. Entre los servicios se encuentra el de la sección de 'listo para comer' —con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas— y una zona de descanso para los clientes.

Según explican desde la compañía desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, «Mercadona se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo 'casero', como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos. Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel».

El horario y el parking del nuevo supermercado

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 138 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra 'online'.

Además, la nueva generación de supermercados eficientes dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes, destacando esta nueva apertura por su acabado en las fachadas.

Mejoras para los trabajadores

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas.

Además, esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena. Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente, disponiendo, además, de un total de 418 módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización.

La presencia en Asturias

Mercadona cuenta con 25 supermercados en Asturias, 22 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 20 ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla supera las 1.160 personas con empleo estable y de calidad. Con esta nueva apertura en Gijón, ya es la 2ª tienda que Mercadona abre en la localidad este año, tras abrir el pasado 25/09 la tienda de Porceyo.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local. En el caso de Asturias, en concreto, donde la compañía colabora con 16 proveedores de producto y más de 160 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 208 millones de euros en el último año, cifra que supone un incremento del 24,5 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.

