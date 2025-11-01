La empresa Antonio Corripio Servicios, premio nacional 'Supercuidadores'

Susana D. Tejedor Gijón Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Compartir

Por su compromiso con la atención, la inclusión y la dignificación del cuidado», Antonio Corripio ha sido merecedor del primer premio 'Supercuidadores' de este año, una distinción que visibiliza la labor de los cuidadores familiares y profesionales y que reconoce el compromiso social, la innovación y la responsabilidad corporativa de empresas, entidades y administraciones públicas en el ámbito de los cuidados y la dependencia. Concretamente, se ha destacado su proyecto 'Redeo', que se centra en las redes de apoyo que permitirán paliar la soledad no deseada a través de las prácticas de buena vecindad y desarrollando una metodología de trabajo a través de una estructura organizativa plana que transformará la atención domiciliaria tal y como la entendemos actualmente.

El jurado, integrado por expertos del ámbito sociosanitario, ha valorado las 157 candidaturas de este año atendiendo a criterios de impacto social, innovación, sostenibilidad y contribución al desarrollo de los cuidados. Aurelio López-Barajas, consejero delegado de Supercuidadores y presidente del jurado, destacó la calidad y diversidad de las candidaturas de esta edición, la undécima, que «reflejan un compromiso cada vez mayor de la sociedad con el cuidado y la dignificación de las personas más vulnerables. Seguiremos trabajando para reconocer y apoyar tanto a los cuidadores como a las entidades que impulsan la profesionalización del sector».

Supercuidadores es una entidad impulsada por la Universidad Internacional de La Rioja que nació en 2015. Es líder en formación sociosanitaria y acreditación de competencias profesionales 'online', reconocida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por todas las comunidades autónomas. «Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de quienes cuidan y de quienes son cuidados», dice López-Barajas

Antonio Corripio dedicó el premio a toda la plantilla de profesionales que conforman Antonio Corripio Servicios «por su lealtad, su compromiso y su trabajo; así como a todos los clientes por su confianza durante estos casi 30 años que llevamos trabajando en este sector».

