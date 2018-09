Una empresa gallega reta a Asturias y seguirá usando la botella de sidra El responsable de Lagar de Ribela dice que «no cederá a las amenazas» de la Asociación de Sidra Asturiana E. C. GIJÓN. Viernes, 21 septiembre 2018, 02:44

La empresa Lagar de Ribela, con sede en Galicia y que embotella sidra natural con el diseño de botella 'molde de hierro', seguirá utilizando ese modelo, al menos hasta el final de existencias. Decisión que hace pública tras la decisión de la Asociación de Sidra Asturiana de recurrir la sentencia del juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander que le da la razón a un productor cántabro que usa esa misma botella.

Jesús Armenteros aseguró que no tiene la intención de ceder ante las exigencias, que calificó de «amenazas», recibidas por parte de la citada asociación, que le ha instado a dejar de usar ese diseño. Añadió, a Europa Press, que él, como el empresario cántabro, ha recibido «advertencias» para que dejase de usar ese modelo de botella. «Les respondí que no me presionaran, que no me acosaran». Aseguró además que no busca copiar a nadie, ya que tiene un producto propio. Indicó que la botella que usa se fabrica en Portugal y que cualquiera puede adquirirla. Defiende su derecho a utilizarla como envase para la sidra natural que produce, al no haber patente alguna sobre ese modelo. «s como si una asociación dijese que es dueña del formato de la botella de cerveza de tercio...», apuntó, añadiendo que las formas de Asociación de Sidra Asturiana «no son correctas». No descarta en un futuro usar otra botella, pero no porque se lo exija nadie, sino por criterios comerciales. Armenteros sostiene que es un error plantear este asunto en término de «guerra entre territorios». Lo que sucede, dijo, es un conflicto entre una asociación que pretende monopolizar el uso de un modelo de botella.