La empresa gijonesa Panduru Repostería Circular, recibe uno de los premios Alimentos de España «por reducir el desperdicio alimentario»

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebra la edición 37 del certamen, que este año contó con un total de 139 iniciativas de todas partes del país

El ministro Luis Planas (en el centro) con los premiados y demás autoridades.

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:54

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebró este miércoles la 37 edición de los Premios Alimentos de España, en Madrid. A la entrega, que tuvo lugar en el Teatro Real de la capital española, asistió la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado, Begoña López y fue presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Entre los galardonados de esta edición destacan iniciativas que promueven la sostenibilidad, la digitalización, la internacionalización y el desarrollo rural, y que reflejan la diversidad y riqueza del sistema alimentario nacional. En esta ocasión se presentaron un total de 139 iniciativas.

Begoña López resaltó el gran trabajo de la empresa gijonesa Panduru Repostería Circular, manejada por las reposteras Ana y Elena, que este año ha sido galardonada con uno de los Premios Alimentos de España «por su trayectoria brillante y su ejemplar trabajo elaborando pastas con pan excedente o no se consume a tiempo. Estamos muy contentos por ellos», dijo la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado.

Añadió que «esta empresa ha logrado reducir el desperdicio alimentario e impulsar la transición hacia una economía circular, feminista y transformadora», dijo.

También fue premiada la quesería Valfrío de Cabrales.

«Calidad, innovación y contribución a la gastronomía española»

Los Premios Alimentos de España son un reconocimiento a la excelencia, innovación y compromiso de empresas, profesionales y colectivos que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector alimentario español. Creados en 1987, estos premios reconocen a empresas y productos que destacan por su «calidad, innovación y contribución a la gastronomía española».

La finalidad de este premio es promover y estimular a los diferentes elementos de la cadena alimentaria, en la producción, transformación, utilización, conocimiento y consumo de los alimentos y reconocer su esfuerzo comercializador, innovador, de desarrollo rural y cuidado del medio ambiente y de internacionalización, y en la elaboración de alimentos de calidad y su promoción.