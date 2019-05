Empresas y sindicatos cargan contra el Principado por aplazar la nueva FP Dual Estudiantes de Formación Profesional del Revillagigedo. / PALOMA UCHA Consideran que los ciclos experimentales retrasados por la administración son «imprescindibles» para la economía de la región P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 24 mayo 2019, 03:17

No ha sentado bien en el sector empresarial ni en los sindicatos que el Principado haya decidido aplazar los nuevos ciclos experimentales de la FP Dual. No solo no lo respaldan, sino que tampoco lo entienden. La noticia, adelantada por EL COMERCIO, supone la ruptura del compromiso que Educación había adquirido en marzo de 2018 con las partes tras meses de intensa negociación. «Si en uno de los asuntos de mayor trascendencia en Asturias respecto a la actividad económica y el empleo hasta se incumplen los compromisos, sobran las palabras», afirmaba ayer, rotundo, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, quien reconocía que «no es fácil de digerir» esta decisión. «No encontramos explicación. Han tenido catorce meses para tramitar un decreto que no requería presupuesto adicional alguno», insistía sin esconder la «gran decepción» que le provocó conocer que no están incluidos en el VI Programa de FP Dual.

No ha sido el único en mostrar abiertamente su descontento con este «incumplimiento». En la Federación de Empresarios del Metal y Afines calificaban de «imprescindible y estratégica» para el futuro de la región la puesta en marcha de los nuevos ciclos. «Nuestro deseo es que el Gobierno que salga de las urnas tras el 26 de mayo realice una apuesta contundente y firme por la Formación Profesional Dual como un sistema apto para generar empleo digno y de calidad para sectores, como el de la industria del metal, que actualmente tiene dificultades para encontrar mano de obra profesional y cualificada en el mercado», plantearon en esta federación.

En el tercer pilar que sustentaba el acuerdo, los sindicatos, también evidenciaron su descontento. «Desafortunadamente, la FP Dual con contrato de trabajo no será de momento una realidad. No puede ser que el Principado tarde meses en aprobar un decreto fundamental», afirmaba José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras. En este sindicato critican la gestión que ha realizado el Principado en esta materia. «Necesitamos una Administración ágil y sensible con las necesidades del ámbito del trabajo. La FP Dual con contrato es una de las herramientas principales que tenemos en Asturias para poder tener un tejido económico competitivo», reclaman.

Alto índice de contratación

Los ciclos experimentales de tres años de duración que finalmente no se pondrán en marcha el próximo mes de septiembre iban a suponer 120 plazas más para una modalidad de formación que obtiene buenos índices de contratación. De hecho, según un estudio de la Fundación Bertelsmann, el 70% de los estudiantes de FP Dual son contratados en las empresas en las que han aprendido. «Este plan experimental iba, además, dirigido a los sectores del metal y el mantenimiento electromecánico, aquellos donde más demanda hay», se lamentaba Feito, quien califica a estos nuevos ciclos como «la punta del iceberg» de la mejora que tendría que venir después.

Los nuevos ciclos preveían que los alumnos permanecieran el primer curso en el centro formativo y en los dos siguientes combinaran la formación en las aulas con las prácticas en las empresas; combinando dos días en la escuela y tres en la empresa, ocho horas diarias, con una beca o contrato de formación.

El consejero de Educación, por su parte, trataba de calmar los ánimos: «Esto solo supone un retraso para su puesta en práctica», decía Genaro Alonso, quien garantizaba que el nuevo decreto que regulará esta FP Dual «está muy avanzado», aunque no llegará para este curso. «Hemos preferido no precipitarnos y hacerlo bien», remarcó.