La separación de residuos orgánicos, clave para Gijón EMULSA llevó a cabo la instalación de nuevas tapas en los contenedores marrones. El Ayuntamiento inició en 2015 la recogida separada orgánica que cuenta con 1.400 contenedores de tapa marrón.

La separación de los residuos orgánicos en los contenedores correspondientes (los marrones) es fundamental para aumentar la tasa de reciclaje de Gijón. Así lo aseguran desde el Ayuntamiento, que a través de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA) procedió el año pasado a la instalación de nuevas tapas, con boca de gran tamaño, en los 1.400 contenedores marrones de recogida de residuos orgánicos del casco urbano, en los que también se ha llevado a cabo una puesta a punto de las cerraduras.

Esta actuación, con un presupuesto de 465.900 euros, ha contado con financiación europea a través de los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La iniciativa buscó responder a las quejas y peticiones de los vecinos sobre el inconveniente de tener que tocar la tapa y, a su vez, a la necesidad de reactivar el control de acceso mediante la Tarjeta Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, tras un periodo de prueba en el que las cerraduras estuvieron desactivadas. Durante dicho periodo se observó un aumento considerable de residuos impropios en los contenedores de orgánica, pasando de apenas un 10% a superar el 30%, lo que generó advertencias de COGERSA sobre la posibilidad de penalizar económicamente el tratamiento de residuos orgánicos, hasta ahora gratuito, que podría alcanzar los 80 euros por tonelada, incrementando la tasa de basura.

Mejora del reciclaje

La correcta separación de los residuos orgánicos es fundamental para mejorar la tasa de separación para el reciclaje de Gijón, que actualmente se sitúa en un 36,2%, lejos de los objetivos exigidos por la Unión Europea. La falta de cumplimiento acarreará sanciones a la ciudad, con multas que podrían alcanzar el millón de euros anuales si, a partir de 2025, no se alcanza el 55% de reciclaje. Por eso la importancia de reciclar y hacerlo de manera correcta.

Según datos de EMULSA, se recogieron 3.939 toneladas de residuos orgánicos para su reciclaje en compost y electricidad, un incremento del 8,42% (incluidos los impropios) con respecto a las 3.633 toneladas recogidas en el mismo periodo de 2023.

El aumento de residuos impropios en los contenedores dificulta el proceso de reciclaje y podría conllevar que estos desechos no se reciclen, y que sean enviados al vertedero con el consiguiente coste adicional. Las últimas caracterizaciones de residuos realizadas por COGERSA confirman un incremento de residuos no orgánicos (como plásticos, cartones, tetrabriks, pañales y otros) en los contenedores marrones, lo que aumenta el riesgo de perder la gratuidad del tratamiento para la fracción orgánica.

Plan Municipal de Residuos (2025-2030)

El consistorio gijonés puso en marcha la redacción del borrador del Plan Municipal de Residuos (2025-2030) desde la participación ciudadana para asegurar el cumplimiento de las metas de reciclaje de la Unión Europea.

Este nuevo plan recoge los programas locales de gestión de residuos, de prevención en la generación de los mismos y de fomento de la economía circular, la reutilización, el reciclaje, la recogida separada y las acciones de conocimiento, sensibilización y divulgación en todo lo que tenga que ver con estas cuestiones.

Así, el Ayuntamiento ha apostado por generar «un análisis y un proceso participativo que lleve a la redacción final consensuada como un Plan de Ciudad, ya que los objetivos que fijan las legislaciones y el medioambiente son todo un desafío, que hay que alcanzar sí o sí».

«De este proceso han salido medidas y propuestas concretas, aportadas por el conjunto de la sociedad gijonesa, que contribuyen a alcanzar las tasas de reciclaje y de reducción de residuos a las que estamos obligados por razones medioambientales, por razones de eficiencia económica y finalmente por obligaciones legales», han asegurado desde el consistorio gijonés.

¿QUÉ RESIDUOS VAN AL CONTENEDOR MARRÓN? TODOS EN BOLSA DE PLÁSTICO CERRADA:

– Restos de fruta y verduras, de carne y pescado

– Cáscaras de huevo, frutos secos y marisco

– Posos de café y restos de infusiones

– Restos de comida cocinada, pan y bollería

– Tapones de corcho, serrín, cerillas, servilletas y manteles usados

