«Aquí encuentro sonrisas y luz»

Karin Ohlenschläger llegó a España en los ochenta y supo que era su lugar | Se embarcó en una vuelta al mundo en velero en Málaga que finalizó en Canarias, vivió el Madrid de la Movida y en 2016 aterrizó en Asturias

Los calendarios que tenía en casa la abuela Liselotte fueron el principio de todo. Reproducían cuadros de Kandinsky y otros artistas, y aquella niña de Hannover se quedaba fascinada mirándolos.

Creció visitando museos, desayunando con Mozart y Beethoven, con diez años le regalaron su primera abono para la ópera – «aunque lo que más me gustó, lo confieso, fue poder ir con vestido largo»–, así que el camino parecía estar escrito para Karin Ohlenschläger, actual directora artística de Laboral Centro de Arte, una alemana muy española que llegó a Madrid en pleno bullicio de los ochenta, que se codeó con Almodóvar y Rossy de Palma, que navegó por muchas aguas antes de recalar en las Cantábricas en el año 2016. «Como buena alemana, viviendo en Madrid nunca había mirado hacia al norte, sino hacia el sur, así que Asturias fue un descubrimiento. Me encanta salir de Laboral, atravesar Somió, llegar a la Providencia y hacer todo el paseo hasta la Ñora. Llevo a todas mis visitas allí. Tengo la sensación de que estoy en un espacio geográfico que sincroniza con el imaginario de mucha gente», resume.

Estudió Historia del Arte en Kassel, trabajó duro y «por estas casualidades de la vida que no sabes ni por qué ni cómo», un buen día llegó a España y supo que su lugar en el mundo estaba aquí. Pero atención que la historia tiene miga. Nos situamos a principios de los años ochenta: a un grupo de estudiantes alemanes que había colaborado de forma voluntaria en la organización de una exposición paralela a la Documenta de Kassel, la Universidad les premia con un viaje a España. El destino es Málaga. Allí una jovencita Karin con ganas de comerse el mundo y conocimientos de vela descubre que es posible enrolarse en uno de los veleros que aspiran a dar la vuelta al mundo a cambio de trabajo, comida y un billete de vuelta. Se dice aquello de ¿por qué no? y se sube a bordo. «Era una pareja de Múnich que había comprado un barco de vela y había contratado un capitán en Nueva Zelanda para llevarlo a una de las islas Fiji, porque, no me digas cómo, habían heredado una isla», detalla Karin. Sin embargo, pasó lo que tenía que pasar: «Me di cuenta de que soy una persona muy sociable, pero necesito espacio y la posibilidad de estar sola, y el barco se me hizo muy pequeño». Se bajó en Canarias. Pero, ojo, que aquí comenzó otra travesía si cabe más apasionante. «Me encontré con tres artistas que conocía de la Documenta de Kassel, que me introdujeron en el ambiente de las galerías, y entonces conocí a un coleccionista alemán que quería llevar toda su colección a Canarias para pasar allí los últimos años de su vida». Comenzó a trabajar para él, tuvo oportunidad de viajar a Arco y, ante sus ojos, apareció Madrid, la ciudad burbujeante y salvaje de la Movida. Se quedó. Empezó a colaborar con un grupo de artistas que tenían un espacio autogestionado en unos sótanos, hizo un proyecto para el Museo de Arte Contemporáneo, creó el primer departamento de videoarte de un museo español.... «Me metí en un lío del que no quería salir, fueron años maravillosos», relata.

Su único hermano también se vino a España, nacieron sus hijos, se hizo un hueco en el mundo del arte contemporáneo y nunca jamás se le pasó por la cabeza volver. «Ya de alemana tengo poco, salvo el acento, pero cuando me enfado sale y me pongo muy seria y contundente», bromea.

Pese a ese amor confeso por Madrid, no le costó hacer la maleta rumbo a Asturias. No es de mirar atrás, de asentarse en la nostalgia, esta mujer que se confiesa impresionada por espacios como el Museo Ludwig de Colonia, el ZKM de Karlsruhe o por el Ars Electronica de Linz, a quien le fascina la mezcla, el mestizaje. «Al Ars Electrónica llevo yendo desde 1986, plantea esa relación entre arte, tecnología y sociedad que me parece fascinante y que me abrió un mundo».

Sigue sorprendiéndole la creación, continúa dejándose abducir por la química que emerge de la unión de lenguajes y metodologías distintas, es fiel a sí misma y a la aventura y no tiene ninguna duda de haber elegido bien su destino vital: «En España y en Asturias me he encontrado sonrisas francas y honestas, generosidad y luz».