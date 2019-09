«Enfermedades como la ELA están por encima de religiones y políticos» Arturo Rodríguez. / J. PAÑEDA Arturo Rodríguez | Enfermo de ELA «Todos los que amamos Asturias deberíamos tener la opción de morir dignamente aquí» SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Lunes, 30 septiembre 2019, 03:00

Arturo Rodríguez padece la ELA pero quiere vivir a pesar de que reconoce que «es estar muerto en vida». Respeta cualquier decisión y entiende el camino tomado por Fernando Cuesta, gijonés que se desplazó a Suiza para poner fin a su vida.

-Casos como el de Fernando Cuesta vuelven a reabrir el debate sobre la eutanasia. ¿Cómo le ha afectado a usted?

-No me sorprende; tristemente, está ocurriendo a menudo en este país. Nos hemos convertido en las nuevas embarazadas del siglo pasado, cogiendo un vuelo para ir a morir dignamente en otro país.

-¿Le conocía?

-No personalmente, pero sí sabía de su decisión; nadie la toma por tristeza o cobardía, sino con mucho valor.

-Usted ha manifestado su deseo incondicional de vivir. Su espíritu y su familia contribuyen a esta decisión. ¿Entiende a los que están en la posición contraria?

-Claro, y le tengo máximo respeto; esta enfermedad puede presentarse en cualquier momento de tu vida y no es lo mismo con 70 años o, como a mí, a los 35 y con niños pequeños.

-¿Qué sintió al conocer la noticia?

-Tristeza porque la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad muy dura y has de tener mucha valentía para tomar decisiones muy complicadas e impotencia al ver que la investigación de la enfermedad en España es insignificante y la atención sociosanitaria se deja en manos de las asociaciones de cada comunidad autónoma, que se tienen que apañar con las subvenciones de turno. Pero lo que más me indigna y no me entra en la cabeza es tener que dejar Asturias para ir a morir dignamente a un país forastero. Vivimos en un paraíso y me parece indigno tener que ir a morir a otro país. Y todos los que amamos profundamente Asturias deberíamos tener la opción de morir dignamente en nuestra tierra.

-Si pudiera haberle dicho algo, ¿qué le diría?

-No le diría nada, solo bastaría con mirarnos a los ojos unos segundos. Lo demás no es más que respetar sus decisiones.

-¿Cómo es su día a día?

-El día a día es un poco rutinario. Te despiertas y compruebas que sigues tetrapléjico y que dependes de tu mujer para todo. Una injusticia porque en nuestra casa, como en todas, la lista, la capaz y la trabajadora era mi mujer y tuvo que abandonar su faceta laboral para ocuparse de mí. Suelo salir uno o dos días a la semana y me ocupo de las necesidades de la casa y las de los chicos. Y mantengo contacto con amigos y familia con mi comunicador vía internet.

-¿Cómo lo vive su familia?

-En la casa todos sabemos lo que hay y cuando es necesario echar una mano, mis hijos tienen muy claro lo que pasa e incluso tienen la formación necesaria para poder quedarse conmigo a solas si es necesario; hay cierta normalidad en ese sentido.

-¿Nunca pensó en tirar la toalla?

-Por supuesto. Esta enfermedad es estar muerto en vida y no puedes tener esperanza más allá de que los chicos lleven bien los estudios y que el Sporting suba de una vez a Primera (risas).

-¿Cómo ayudan asociaciones como ELA Principado?

-Se preocupa de que tengamos los servicios de fisioterapia, logopedia y psicología. Tiene un banco de ayudas técnicas para prestar a los enfermos y reclama servicios que deberíamos tener ya. Su último éxito es la creación de una unidad de enfermos neuromusculares en el HUCA que funciona muy bien y ha simplificado mucho la vida de enfermos y familia.

-¿Cuál es su posición ante la eutanasia?

-Es un derecho básico de enfermos y familia desde hace muchos años y que absurdamente no lo hemos conseguido comosociedad. Yo soy un enamorado de la vida y de aquí me van a tener que echar a patadas, pero enfermedades como la nuestra están muy encima de religiones y políticos; solo un par de días en mi casa valdría para reflexionar y cambiar de opinión al más férreo de susdetractores. Estamos hablando de dignidad y de algo dirigido por los mejores profesionales en un sistema con las máximas garantías para enfermos y familias.

-¿Cómo pueden contribuir la sociedad y los políticos?

-Normalizando esta situación para que ninguna persona más tenga que abandonar su tierra para poder morir dignamente como si estuviera haciendo algo malo. Quiero destacar y agradecer el papel de ELA Principado por ser piedra angular en el cuidado de enfermos y familias, al programa Mejora de Cocemfe por la calidad humana de sus profesionales, a la unidad de enfermos neuromusculares, capitaneada por el doctor Jerez, que han simplificado y mejorado los medios y a todo el personal sanitario de la planta novena C, que nos tratan con la cercanía y cariño que necesitamos cuando todo se complica.