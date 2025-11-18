Casi la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas asturianas ha sufrido comentarios sexistas ofensivos Una de cada diez ha recibido proposiciones sexuales, según un informe de Satse

Azahara Villacorta Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 14:07

A muy pocos días de conmemorar el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, los comportamientos machistas, sexistas y violentos siguen siendo una realidad demasiado común a la que tienen que enfrentarse muchas asturianas en sus puestos de trabajo. Así lo constata un sondeo realizado por el Sindicato de Enfermería (Satse) entre los meses de octubre y noviembre de este 2025, que revela que casi la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas de Asturias encuestadas han recibido comentarios o chistes sexistas ofensivos, mientras que un 26% ha sufrido alguna invasión de su espacio personal y un 16% contacto físico no solicitado ni deseado. Además, el 10% asegura haber recibido proposiciones sexuales no deseadas y el 34% ha sido tratada de manera distinta por su sexo.

Esos son algunos de los resultados de un informe que forma parte de la estrategia de información y sensibilización que, bajo el lema 'Sí que pasa. Es acoso', el sindicato ha puesto en marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En él, informan, además, de que este tipo de agresiones son reiteradas, porque el 48% de las personas encuestadas afirma haber sufrido estas situaciones entre dos y cinco veces y un 26%, más de diez veces a lo largo de su vida laboral. Asimismo, el 55% ha experimentado acoso en los últimos tres años.

Casi el 90% de las agresiones no se denuncian, según los datos de la encuesta, principalmente por desconocimiento del procedimiento (33%) y desconfianza en su eficacia (42%). Asimismo, el 72% desconoce si existe un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en sus centros de trabajo.

Por todo ello, el Satse reclama la «aplicación estricta» de los planes y protocolos de igualdad, medidas de prevención y detección temprana, así como atención, asesoramiento y protección integral a las víctimas. El sindicato aboga también por la inclusión del acoso laboral en las evaluaciones de riesgos psicosociales y por la formación obligatoria del personal en materia de «tolerancia cero» al acoso.

El acoso por razón de sexo se define como trato hostil o degradante hacia una persona por ser mujer, mientras que el acoso sexual incluye cualquier conducta verbal o física de naturaleza sexual que atente contra la dignidad de la persona.

