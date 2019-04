«Los enfermos crónicos estamos a merced de los laboratorios» Covi Sánchez, enferma de Crohn y afectada por la falta del medicamento Imurel. / DAMIÁN ARIENZA Covi Sánchez, paciente de Crohn afectada por el desabastecimiento de fármacos, pide que se ponga coto a los fabricantes EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 3 abril 2019, 03:32

«Los enfermos crónicos nos sentimos totalmente impotentes, ya que estamos a merced de unos laboratorios a los que no se pone coto», lamenta la gijonesa Covi Sánchez García. Hace 25 años le diagnosticaron mal de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal que en Asturias padecen unas 2.500 personas. En su caso, se manifiesta de forma severa, es decir, «nunca está asintomática», y desde que supo el diagnóstico la ha tratado con Imurel para paliar los síntomas. Pero la pasada semana se encontró con que este fármaco era uno de los cientos que sufren problemas de suministro. Y lo que es peor: es uno de los escasos medicamentos que no tienen sustituto.

«Llevo siete operaciones y mi intestino es especialmente delicado, por lo que si dejo de tomarlo un par de días noto los efectos inmediatamente en forma de un brote activo», dice. Por ello, tras conocer los problemas de suministro - «no se podía encontrar ni en Madrid»- redujo su dosis habitual, temerosa de quedarse sin él. «Normalmente tomo dos pastillas, pero para alargar la caja que me quedaba, pasé a solo una hasta que pudiera abastecerme». Si no lo toma, explica, su calidad de vida se resiente «muchísimo». «Un brote activo me obliga a estar tumbada, a sufrir dolor constante y a no poder ni trabajar».

«Somos muchos los que necesitamos el Imurel, pero las patologías y los enfermos son muy diferentes, por lo que no todos vamos a reaccionar igual ante la ausencia del fármaco», indica la paciente, que respira aliviada porque la caja de que disponía le duró lo suficiente como para no tener que prescindir de un medicamento «básico» cuyas alternativas son, según le explicaron en la Unidad Monográfica de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital de Cabueñes, la cortisona o los biológicos, «que suponen un desembolso de 2.000 euros por dosis».

El Imurel, confirma Alejandro Sacristán, de la farmacia gijonesa Carmen Eijo, «es un inmunodepresor para el que no existen prácticamente alternativas terapéuticas ni otras marcas comercializadas como sí ocurre, por ejemplo, para el Valsartán». Se usa, además de para la enfermedad de Crohn, para tratar otras dolencias como ciertos tipos de esclerosis múltiple o enfermedades inmunitarias graves como lupus. Comenzó a faltar en marzo, «seguramente por la normativa que obliga a incluir una matrícula en los medicamentos». «Son desabastecimientos de pocos días que se suelen normalizar pronto», pero que no dejan de suponer una preocupación para los pacientes e incluso para los médicos, ya que «la Agencia Española del Medicamento no llegó a notificar su falta, por lo que aunque el laboratorio no colmara la demanda real, no constaba así en los listados de los facultativos».