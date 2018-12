23 enfermos mentales graves recibieron terapia electroconvulsiva en 2018 La clínica privada San Rafael, en La Corredoria, es el centro al que se venía derivando a los pacientes para los que se indicaba la terapia de electroestimulación. / ALEX PIÑA El HUCA comenzará a realizar dentro de tres meses una práctica «muy segura» y que supone una mejoría para el 80% de los pacientes LAURA MAYORDOMO Lunes, 31 diciembre 2018, 02:12

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) comenzará el año con novedades en lo que a la atención a enfermos mentales se refiere. Está previsto que en torno al mes de marzo empiece a aplicar terapia electroconvulsiva (TEC) a los casos más graves y siempre pacientes en los que se haya comprobado que el tratamiento con fármacos y psicoterapia no da los resultados deseados. La sanidad pública asturiana era una de las pocas, en el conjunto del país, que no contaba hasta ahora esta alternativa, la de la estimulación cerebral profunda mediante descargas eléctricas, con ochenta años de implantación en la psiquiatría. Pero eso no quiere decir que en la región no se recurriera a ella.

Lo que venía haciendo el Servicio de Salud del Principado era derivar aquellos casos para los que ésta se consideraba la terapia más indicada a la sanidad privada. En concreto, a la clínica San Rafael, en Oviedo. Este año, entre enero y noviembre, fueron 23 los pacientes con enfermedad mental grave los que se sometieron a terapia de electrochoque en dicho centro por indicación del Sespa. En todo 2017, habían sido 19 los que, según datos de la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental del Sespa, recibieron 122 sesiones de estimulación eléctrica. Un año antes, en 2016, la cifra total de pacientes derivados había sido menor (14), pero la suma de sesiones fue ligeramente superior:158.

El consenso acordado por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica hace poco más de un mes –una actualización del de 1999– indica entre seis y doce sesiones por paciente. «Muchos han mejorado o aliviado su enfermedad con este tratamiento», se expone en dicho documento, en el que se señala que es «la técnica de neuromodulación más eficaz y mejor estudiada de las que tenemos hoy a nuestra disposición». Y «tiene evidencia científica», refrendan la directora de área de gestión clínica de Salud Mental del HUCA y del área IV, Beatriz Camporro, y el responsable de la Unidad de Coordinación de Salud Mental del Sespa, José Ángel Arbesú, quien apunta también que se trata de una terapia «muy segura».

Incide además en la mayor efectividad de sus resultados en comparación con la obtenida con los fármacos o la psicoterapia. «En el 80% de los casos se aprecia una importante mejoría», afirma Arbesú, sobremanera en pacientes con enfermedad mental «resistente», como por ejemplo algunas esquizofrenias catatónicas.

De ahí su defensa de que éste «era un servicio que había que prestar desde lo público». El HUCA recibió hace escasos días los equipos necesarios para la aplicación de la electroestimulación. El siguiente paso antes de su puesta en marcha es concluir la formación práctica del personal que intervendrá en todo el proceso –un equipo multidisciplinar en el que hay psiquiatras, anestesistas, enfermeros de Salud Mental o neurofisiólogos clínicos– y que recibirá parte de esa formación en alguno de los hospitales con amplia trayectoria en la aplicación de la terapia electroconvulsiva, como el 12 de Octubre en Madrid.

También queda pendiente en las próximas semanas establecer el protocolo de actuación. Para ello, apunta Camporro, se pretende seguir «al pie de la letra» el citado consenso de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Éste recuerda que «hoy el tratamiento se realiza con aparatos computarizados modulares que monitorizan electroencefalográficamente la convulsión inducida por estimulación eléctrica mediante una onda de pulsos breves o ultrabreves, bajo control anestésico, con bloqueo neuromuscular o miorrelajación y con ventilación artificial». De esta manera, «se ha logrado precisar una mínima carga en la estimulación eléctrica, con la consiguiente disminución de los efectos secundarios cognitivos y una reducción drástica de las complicaciones asociadas al tratamiento».

El rechazo a esta terapia en enfermos mentales graves en los que otros tratamientos no han sido efectivos se debe en gran medida, reconoce la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, a «un estigma que se basa en creencias carentes de evidencia científica».