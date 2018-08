«No me enteré, me despertaron los bomberos» Miércoles, 29 agosto 2018, 01:58

La fuerte explosión no fue suficiente para despertar a María Fernández Pérez, que vive en el primer piso del edificio, justo encima de bar donde se produjo el suceso. «No me enteré, me despertaron los bomberos. Como yo no abría, me llamó la vecina y, al conocerle la voz, le abrí», explicó esta mujer, de avanzada edad, con problemas auditivos y un sueño muy profundo. Los bomberos pudieron acceder al inmueble para revisar la estructura del piso, sin que fuese necesario que María Fernández abandonase su hogar. «Quedó todo en un susto», aseguraba tras conocer que nadie había resultado herido.