«Las nuevas plazas docentes son las que hay, ahora no podemos comprometernos a más»

EVA FANJUL OVIEDO. Domingo, 24 de noviembre 2019, 02:49

Carmen González (Gijón, 1953) es una política de trato cercano a la que los miembros de la oposición agradecen el «buen tono» de sus comparecencias en la Junta General. Un talante que asegura responde a una premisa fundamental: «Somos la Consejería de Educación, debemos responder al título que ostentamos». Licenciada en Filosofía y Letras, doctora en Historia e investigadora feminista, acaba de cumplir cuatro meses al frente de la Consejería de Educación, ámbito que conoce bien tras treinta años en el Servicio de Inspección. Ahora se sienta al otro lado de la mesa

-¿Qué perspectiva le han dado estos primeros meses al frente de Educación?.

-He estado intentando hacerme cargo de todo, intentando ver de qué manera se pueden ir encauzando los asuntos más importantes y urgentes y, a su vez, a ir planificando aquello que va a tener una dimensión en el tiempo un poco menos inmediata.

-¿Qué ha sido lo inmediato?

-Lo inmediato ha sido abordar la escolarización, ver qué incidencias en el transporte escolar se pueden resolver, ver qué incidencias han surgido con las últimas lluvias y abordar aquellas cuestiones que estaban pendientes de reformas y obras de infraestructuras, así como la dotación de profesorado.

-Hablando de transporte escolar, ¿se han resuelto todas las incidencias de principio de curso?

-La parte de los acompañantes ya está solucionada y en trámite de licitarse los últimos lotes. Lo que nos queda son algunas rutas que tienen especiales dificultades o que requieren informes específicos.

-¿Cuáles son?

-Sobre todo aquellas en las zonas de difícil acceso o municipios que tienen una dimensión mayor, como es el caso de Cangas del Narcea, con una extensión importante y un conjunto de rutas y de núcleos de población que a veces tienen difícil encaje en las rutas generales establecidas. También, a consecuencia de los últimos argayos algunas rutas se vieron invalidadas. Por otro lado, alguna concesión específica que se haya quedado desierta por alguna razón y que se retoma y se cubre. Creo que las rutas están funcionando, esos inconvenientes representan una mínima parte de las más de 600 rutas que hay, pero se intentan solucionar.

-Hablemos de infraestructuras y centros, tema importante que suscita muchas reivindicaciones.

-Sí, también, y hay unos cuantas, sobre todo algunas que quedaban pendientes y estamos en ello. Tenemos que retomarlas y hacer nuevas propuestas, luego, iniciar el procedimiento de licitación, que lleva un tiempo. Ese tiempo no siempre es el que queremos con inmediatez, sino que es el que se deriva de un procedimiento garantista que implica desde la primera propuesta hasta que finalmente se adjudica la obra.

-¿Cuáles son las actuaciones más urgentes, ahora mismo?

-Los más urgentes en las que estamos actuando son en el Infanta Leonor, en Castrillón; en Turiellos, donde hemos retomado la propuesta de la cubierta; en Arenas de Cabrales, donde también retomamos las obras de la cubierta; tenemos, alguna incidencia más en el centro de Educación Infantil y Primaria de Cabañaquinta, entre otros... Y hay alguno más.

-Habla de dificultades administrativas, pero el debate sobre las competencias municipales y autonómicas también es un gran escollo.

-Sí, pero eso es lo que estamos tratando con los ayuntamientos. Tengo que decir que los alcaldes y las alcaldesas se muestran absolutamente colaboradores y conciliadores. En todas las entrevistas mantenidas con ellos siempre está el principio de colaboración que se basa en que el mantenimiento y las reparaciones son de los ayuntamientos. Cuando superamos ese estadio y ya es necesario abordar una nueva construcción o una reparación de cantidades importantes, en ese caso la Consejería asume el reto y la responsabilidad. Pero esto exige pasar por todo ese procedimiento garantista que nos permite abordar un obra con los requisitos y condiciones que exige la norma.

-La dotación de infraestructuras es uno de sus objetivos de legislatura, como duplicar la oferta en la red de escuelas de 0 a 3 años.

-En el caso de las unidades o escuelas de 0 a 3 tiene que asumir su construcción el Ayuntamiento, así como su rehabilitación o aquello que considere oportuno dentro de su ámbito de responsabilidad. Una vez que reúne los requisitos es cuando hacemos los convenios con estos ayuntamientos en donde se fijan mediante una serie de indicadores y parámetros que son comunes y generales a todos los municipios. No es tener un espacio sino que el espacio cumpla los requisitos que están establecidos para acoger al alumnado de 0 a 3 que es particular y específico, con sus características y necesidades propias.

Disponibilidad de edificios

-La oferta de 0 a 3 se plantea como una estrategia para fijar población. ¿Cómo llevan los contactos?

-Hay situaciones de todo tipo... Municipios que ya lo han abordado y tienen perspectivas buenas y posibilidades de tener un edificio, hay otros que tienen posibilidades de readaptar espacios que en principio puedan estar disponibles y hay municipios que tienen serias dificultades para poder tener un espacio. En esta última circunstancia, lo sentimos muchísimo porque pensamos que esto debería intentar paliarse, pero la consejería no puede abordar la construcción de un edificio y si no hay provisión de edificio no podemos suscribir convenio.

-¿Cuántos ayuntamientos se encuentran en esta situación?

-En principio hemos detectado al menos dos, pero pueden ser más. En algunas circunstancias, habiéndolo solicitado, sin embargo falta llegar a la ratio mínima de ocho alumnos. También puede haber municipios que no hayan llegado a la ratio mínima y sí tienen autorización y han adecuado sus infraestructuras. El problema es cuando no tenemos todavía el edificio para poder escolarizar, pero creo que con voluntad se está intentando buscar soluciones.

-Otro objetivo de legislatura es rebajar el índice de interinidad del 30% al 8%. ¿Lo ve factible o muy complicado?

-Sí, sí, y eso supone hacer una oferta de plazas sucesivamente con las que intente reducir el 30% en el que está ahora la interinidad. Y estamos intentándolo. Es necesario tener unos buenos presupuestos y que desde el Gobierno del Estado también se nos faciliten las tasas de reposición y las tasas de jubilaciones y todo lo que se vaya produciendo y ajustar esos números a nuestros recursos y a aquellos que de alguna manera nos faciliten desde los acuerdos del Estado.

-Los sindicatos consideran insuficientes las 506 plazas ofertadas.

-Los sindicatos ya nos han planteado que las consideran insuficientes. En principio, es el número mínimo que pensamos que podríamos cubrir y es el que hemos ofrecido. No podemos decir si serán más porque no estamos en condiciones en este momento de decirlo.

-De comprometerse...

-Es que no se pueden hacer compromisos si no se van a ejecutar. En consecuencia, hemos dicho las plazas a las que nos podemos comprometer, y eso es compromiso. Pero por encima de eso ya no puede ser compromiso, ya será una posible viabilidad. La consejería no se puede comprometer y Función Pública, que nos supervisa la oferta y para lo cual se inician la semana que viene mesas de negociación, tampoco. La oferta de empleo público no depende solo de Educación sino de todo el Gobierno del Principado, de las mesas sectoriales.

-UGT pedía esta misma semana que se incluya en los presupuestos la carrera profesional docente, la equiparación salarial y que esto se alcance en la mesa de negociación y no en los tribunales...

-Pues hay alguna propuesta y yo creo que la mesa que se reúna tendrá suficiente información para abordar esto y aquello que desde esa mesa se determine o se diga, la consejería encantada de poder ejecutarlo... Se hace una propuesta pero como eso es susceptible de negociación, una vez que se negocie y se concrete veremos. Yo ahora no puedo decir que va a pasar finalmente y además los presupuestos están aún sin cerrar.

- ¿Y sobre la reducción de horarios para docentes mayores de 55 años?

-Esa es una valoración que hay que hacer. Porque toda modificación que se establece sobre unas plantillas tienen repercusión económica, y eso los sindicatos lo saben. Nosotros nos hemos comprometido a estudiarlo y a ponerles encima de la mesa cuál es la situación y lo que significaría y en todo caso plantearlo en los ámbitos pertinentes y llegado el caso lo que significaría presupuestariamente. Todo eso estamos intentando estudiarlo.