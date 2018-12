«No tenemos una guerra contra la homeopatía, es una responsabilidad pública para proteger la salud de los españoles» Faustino Blanco, secretario general de Sanidad, en la redacción de EL COMERCIO minutos antes de la entrevista. / ARNALDO GARCÍA Faustino Blanco - Secretario General de Sanidad del ministerio y exconsejero del Principado «Lo primero será devolver la universalización a la sanidad pública y evitar que España funcione como si tuviera 17 sistemas de salud, sino uno solo, con visión de Estado» FONSECA Domingo, 30 diciembre 2018, 15:26

Ha vendido su moto y se ha dado de baja en Twitter, pero por lo demás, Faustino Blanco (Gijón, 1953), nuevo secretario general de Sanidad en el ministerio que dirige la asturiana María Luisa Carcedo, sigue fiel a sí mismo. El que fuera consejero de Sanidad entre 2012 y 2015, y que llevó adelante la apertura del nuevo HUCA y del hospital de Mieres, vuelve a la administración central donde ya había hechos sus pinitos en la etapa del Insalud. Blanco, que el pasado jueves cumplió 65 años y que ya advierte que no piensa colgar la bata, se adentra en un proyecto 'full time' con la intención de «recuperar el modelo de sanidad universal» y de acabar con buena parte de las reformas y de los recortes que impulsó el PP.

–¿Qué tal los primeros meses como secretario general de Sanidad?

–Muy bien. En el Ministerio de Sanidad me han recibido de forma excelente, hay un gran nivel profesional y muchas ganas de hacer cosas.

–Cuando muchos creían que tras ser consejero de Sanidad y retornar a su puesto en el centro de salud de El Coto acabaría jubilándose como médico, va y se convierte en el 'número dos' de la Sanidad del país. ¿Le va la marcha?

–(Risas). En política nunca se puede decir nunca jamás, pero sí es cierto que tras mi etapa como consejero mi vida profesional estaba muy clara en el centro de salud de El Coto.

–¿Cuando le llamó María Luisa Carcedo, aceptó enseguida?

–Con la ministra Carcedo, con la que llevo trabajando desde 1983, me une una relación de amistad de muchos años y tras hablar del proyecto que tenía en mente, acepté encantado.

–¿Cuáles son esos proyectos?

–Lo primero es devolver la universalización a la sanidad pública. En los últimos años nos han vendido un sucedáneo del modelo de universalidad sanitaria con el que tenemos que acabar. Otro gran objetivo es consolidar el sistema nacional de salud proyectándolo al futuro, adaptándolo a las nuevas necesidades de cronicidad, incorporando nuevas tecnologías y fármacos... Y hay que hacer todo eso con cohesión social, es decir, evitando que España funcione como si tuviera 17 sistemas de salud, sino uno público y universal con visión de Estado.

–El ministerio aprobó semanas atrás un calendario vacunal único para que se apliquen las mismas vacunas en todo el país, ¿qué otras diferencias hay en prestaciones sanitarias por comunidades?

–No hay muchas diferencias, pero el problema del Ministerio de Sanidad es que su papel de autoridad sanitaria se diluyó y eso hizo que prosperaran algunas diferencias entre comunidades.

Unificar prestaciones

–Vacunación, universalidad, copago farmacéutico, pseudociencias, maternidad subrogada... Da la sensación de que la ministra Carcedo ha hecho más anuncios en tres meses que cualquiera de sus homólogos en cuatro años.

–Es que la ministra sabe de Sanidad mientras que otros ministros estaban para ocupar un espacio político.

–Vayamos por temas. Universalidad. ¿Se volverá al modelo que había hasta 2012 cuando el PP aprobó el decreto de recortes?

–Sí, esa es nuestra intención. No queremos que nadie quede excluido de la atención sanitaria. Cualquier persona que resida en España tendrá derecho a ser atendida. Vamos a acabar con el modelo sanitario del PP que vinculaba la atención en función de renta y cotizaciones.

–¿Los inmigrantes podrán volver a la sanidad pública sin problemas?

–Exacto. Lo que hizo el PP fue una anomalía de tal magnitud que afectaba a la dignidad del país. La atención sanitaria es un derecho humano, da igual quién seas.

–Copago farmacéutico: ¿Los pensionistas dejarán de pagar por las medicinas?

–El copago que implantó el PP hizo mucho daño a los más vulnerables. Las modificaciones que queremos introducir están vinculadas a la aprobación de los presupuestos, pero lo que buscamos es que los pensionistas de rentas bajas queden excluidos, así como los trabajadores en paro con cargas familiares.

–Entonces, ¿los jubilados con pensión alta seguirán pagando?

–Al no copago iremos incorporando diferentes colectivos, pero aún no están todos definidos.

–¿Todo esto es sostenible?

–Sí, el sistema sanitario español es sostenible. Con un PIB del 6% tenemos la mejor cartera de servicios sanitarios de Europa. La media de gasto sanitario público en los países de la OCDE es del 7,5%, así que en España aún queda margen.

–Fue usted consejero de Sanidad en Asturias, por lo tanto sabe el importante peso de la factura sanitaria en los presupuestos de una comunidad. ¿Cuando la sanidad y los servicios sociales se comen casi el 70% de la financiación, cree que aún hay margen para seguir creciendo?

–Hay margen. El paquete fundamental de una comunidad autónoma son las políticas de bienestar. Cuando decimos que se destina el 66% a ese ámbito, es porque ese gasto es prioritario para la comunidad. No me parece un peso excesivo, lo que sí es cierto es que hay que inyectar recursos financieros.

–¿Cómo ve Asturias desde Madrid?

–Se ve algo pequeña y, en particular, la veo con preocupación. Sin olvidarnos de nuestra raíz industrial, los asturianos tenemos que encontrar ámbitos de proyección, como puede ser el sanitario, y abandonar el pesimismo, porque te paraliza y no te lleva a ningún lado.

–Habla de usar el sector sanitario como tractor de la región, pero, ¿qué hacemos ante la falta de médicos?

–Ese es un tema multifactorial del que no existe aún un buen diagnóstico. Lo que vemos a priori es que entre 2009 y 2017 el número de médicos ha crecido. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay un problema de distribución de recursos.

–¿Quiere decir que no es que falten profesionales sino que están mal repartidos?

–Hay un poco de todo y tenemos que estudiarlo a fondo, porque hay falta de profesionales en algunas áreas como son pediatría, anestesia, radiología y medicina de familia, pero también tenemos un problema importante de déficit en enfermería.

–¿Qué está haciendo el ministerio para revertir esta situación?

–En enfermería queremos acelerar la acreditación de la especialización de enfermería comunitaria, donde tenemos más de 40.000 peticiones. Y en el tema de los médicos hemos aumentado un 5% las plazas MIR y agilizado la acreditación de unidades docentes, donde nos encontramos más de 800 procesos pendientes.

–¿No se plantea recurrir a la contratación de médicos extranjeros o a prorrogar la edad de jubilación?

–La prórroga en la edad de jubilación no es competencia de las comunidades, aunque está claro que es una buena solución para paliar la falta de médicos. No sería justificable que ante la falta de profesionales mandemos a casa a facultativos muy formados y con una amplísima experiencia. Con respecto a los extranjeros, lo que vamos a hacer es agilizar el proceso pero no vamos a rebajar la exigencia.

–Hablemos de usted que acaba de entrar en la edad de jubilación desde el pasado jueves, 27 de diciembre. ¿Qué hará?

–Ya he pedido la prórroga al Sespa.

–¿Y se la dieron?

–No me fijé, pero supongo que sí.

–¿Fue un error imponer la jubilación forzosa a los médicos como hizo el Principado en 2009?

–Fue algo a lo que nos obligó Función Pública y que afectó a todos los empleados públicos; y, sí, fue un error.

–Quien impuso la jubilación obligatoria a los facultativo fue la consejería de Sanidad que dirigía entonces Ramón Quirós (PSOE)...

–...ya pero fue una imposición de Función Pública. Muchos médicos hicimos saber en aquel entonces que no estábamos de acuerdo con esa medida de carácter generalista.

Homeopatía

–El Ministerio de Sanidad parece haber iniciado una 'guerra' con las pseudoterapias, con la homeopatía. ¿A qué se debe ese cambio de enfoque?

–No es ninguna 'guerra', es una responsabilidad pública para proteger la salud de los españoles. Hablamos de terapias que no tienen demostrada ninguna eficacia científica. Hay que evitar que 'vendan' con fines terapéuticos tratamientos que no lo son.

–Pasemos al tabaco, ¿aboga por ampliar las restricciones?

–En el tema del tabaco hay una cierta relajación en la aplicación de la ley, por lo tanto hay que ver si podemos avanzar más en regulación.

–Fumar en el coche, ¿sí o no?

–Es una reflexión que estamos haciendo. Si hay que proteger a los niños, la prohibición de fumar en un coche en el que viajen menores obviamente es una de ellas.

–¿Prohibir fumar en las playas?

–La casuística de espacios públicos puede ser larga, incluidos los campos de fútbol, pero como le digo, lo estamos estudiando.

–¿Le preocupa al ministerio el tema de la contaminación ambiental?

–Nos preocupa de tal forma que ya tenemos una estrategia de salud y medio ambiente que estamos desarrollando con el Ministerio para la Transición Ecológica.

–¿Qué le parece las medidas adoptadas por la alcaldesa de Madrid para reducir la polución?

–Me parecen medidas acertadas.

–Ahora que ha pasado tiempo y que está en otras responsabilidades, ¿qué balance hace de su etapa como consejero de Sanidad en la pasada legislatura en Asturias?

–Uf, eso ya es agua pasada y creo que el balance lo han hecho otros por mí. Me siento muy satisfecho de esa etapa en la que se tomaron decisiones importantes, entre ellas la apertura de dos hospitales, que fueron un hito histórico en el campo autonómico.

–Pero tuvo momentos broncos.

–No asumí la responsabilidad de ser consejero para quedarme de brazos cruzados. Mi función no era contentar a todo el mundo.

–Ya, pero es que cabreó a casi todo el mundo...

–Las decisiones no estaban pensadas para ir contra alguien o algo sino porque considerábamos que eran buenas para el sistema, como ocurrió con el HUCA y el sistema informático. ¡Once veces comparecí por el 'Milennium' en la Junta!, pero daba igual lo que explicara, parecía que habíamos comprado el sistema en los chinos. Se dijeron cosas muy graves y ahora resulta que el 'Milennium' recibe premios. Del HUCA se dijo que era un cascarón sin más.

–Hombre, que se inundara al poco de abrirlo tampoco ayudó mucho.

–De las goteras se hizo un escarnio excesivo porque se trató de un accidente puntual. Lo que pocos saben es que ese día de agosto, la tremenda tromba que cayó no solo dejó goteras en el HUCA sino que inundó instalaciones de Dupont y de Duro.

–¿Cree que hubo un boicot contra el nuevo HUCA?

–Eso no me corresponde a mi decirlo, que lo analice la historia... pero algún interés de fracaso había.

–¿Cambiaría algunas de sus decisiones?

–A la vista de los resultados, con un HUCA que ahora nadie cuestiona, las decisiones parecen haber sido las acertadas.

–Las listas de espera fueron otros de los escollos...

–Sigo pensando que lo que hay que hacer con las listas de espera es una buena gestión clínica, porque las demoras no se solucionan solo con más recursos. Hay que medir la gravedad de cada caso y el pronóstico, y en función de eso, ordenarlo.

–La comisión de investigación sobre listas de espera centró la responsabilidad de la falta de transparencia en las demoras en usted como consejero y parte de su equipo, ¿cómo le sentó esa conclusión?

–Tema pasado. Cada uno es responsable de lo que hace y yo tengo otra ética. Todo lo que pasó allí no me enseñó nada. La víscera no es buena en política.

Cabueñes y Twitter

–La reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes ahora en marcha, ¿la siente como una batalla ganada?

–No me lo planteo como una batalla...

–Lo digo porque cuando lo presentó en su día, en un acto en la Casa del Pueblo, le cayó la del pulpo.

–Estoy muy contento de que haya salido adelante. Es algo necesario, aunque en aquel momento generó una escandalera que debería hacer reflexionar a más de uno sobre la capacidad de hacer el ridículo.

–¿Ha vuelto a ver a Albano Longo, con quien mantuvo agrias polémicas en el Parlamento?

–(Risas). Bueno, voy a decir que sí, pero nada más.

–¿Por qué?

–El encuentro me hizo gracia, sin más.

–Era usted muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, pero se fue, ¿qué pasó?

–Me fui hace diez meses porque me dejó de interesar. Comprendo que las redes son importantes pero a veces no son buenas para el desahogo. En ocasiones no estuve todo lo fino que habría querido y para evitar tentaciones, me quité. Además, la gente se pasa mucho y 140 caracteres no permiten expresarte en condiciones.

«Ana González es la candidata ideal paraocupar la Alcaldía de Gijón»

–Fue miembro del ejecutivo de Javier Fernández pero luego apoyó la candidatura de Barbón contraria a la de Fernández, ¿a qué se debió esa evolución de 'Javierista' a 'Barbonista'?

–...y 'Guerrista' y no sé cuántas cosas más (risas). En el PSOE siempre tuve una posición política, con cierto grado de independencia. No fui 'Javierista' pero tampoco me cuesta decir que le apoyé en el congreso de 2000 donde salió elegido con un margen muy ajustado frente a Álvaro Álvarez. Siempre he sido leal a mis pensamientos y a mi partido. No creo ser una persona que genere quiebres pero no soy de nadie ni estoy contra nadie.

–¿Le decepcionó Javier Fernández?

–No me lo planteo así. El me invitó en su día a su proyecto y yo acepté. Luego salí, volví a mi puesto de trabajo y eso es todo. Cada uno tiene una evolución política y la mía no va contra Javier, sino a favor de lo que considero que es mejor para el partido.

–¿Yahora es de Ana González?

–Ya le dije que no soy de nadie.

–Pero votó por Ana González y apoyó su candidatura en las primarias, ¿no?

–Sí, pero porque creo que es el mejor proyecto político para Gijón, y en esa propuesta está al frente Ana González. Tiene un buen perfil político y experiencia de gestión. Tengo mucha esperanza en su papel.

–Si le llama Ana González para que vaya en su lista, ¿aceptaría?

–(Risas)... Le agradecería que hubiera pensado en mí, pero no manejo esos tiempos. Ahora mismo estoy centrado en mi papel como secretario general de Sanidad en Madrid y no hay más horizonte que ese. Estamos trabajando por la sanidad de los próximos veinte años no para seis meses.

–¿Le gustaría ser alcalde de Gijón?

–No me va a dar tiempo, ya. Ana González es la candidata ideal para la Alcaldía de Gijón.

–¿Sufre por su colega Gaspar Llamazares?

–No, yo en política no sufro por nadie. Le deseo que le vaya bien, pero sufrimiento ninguno.

–¿Teme que Vox acabe entrando en la política asturiana?

–No tengo temores en política, lo que no deseo es que entre en Asturias porque creo que la extrema derecha nunca trajo nada bueno a este país, ni a Europa. Lo que necesitamos en este momento es consenso y proyectos, y a nada de eso responde Vox.