Defendería el Área Central si cerrasen los ayuntamientos» Gustavo Bueno Sánchez, presidente de la Fundación Gustavo Bueno «Somos víctimas de ideologías cortoplacistas, la filosofía crítica está en crisis a nivel global» ALBERTO ARCE Lunes, 9 septiembre 2019, 02:21

Los materialistas filosóficos encenderán una vela. Gustavo Bueno Martínez, el «escolástico puro», hubiera cumplido este mes 95 años de edad. Falleció en 2016, pero su legado continúa vivo. Su hijo, el presidente de la Fundación que lleva su nombre, Gustavo Bueno Sánchez (1955), permanece en la senda de análisis que marcó su padre. Un camino que no le ha mantenido al margen de la polémica y que, entre rumores de filiación ultraconservadora y revuelos mediáticos, como el vivido hace unos meses en la capital del Principado cuando el exconcejal de Economía del Ayuntamiento ovetense, Rubén Rosón, puso en duda la legalidad del uso de su actual sede, no han rebajado el tono de su discurso. Ahora, el horizonte del segundo de los Bueno está a punto de cambiar, y es que, como adelantó en exclusiva a este diario, ya no formará parte de la plantilla docente de la Universidad de Oviedo. «Asturias agoniza», advierte, pero ha llegado el momento de jubilarse.

-La Fundación ya ha dejado atrás los veinte años. ¿Cómo se han vivido tras los muros del palacete Miñor?

-La Fundación no se agota en el Miñor. También tiene otra ubicación en Santo Domingo de La Calzada, en La Rioja. Mantenemos lo que se venía haciendo desde siempre. Los encuentros de filosofía en Semana Santa, el curso de verano en La Rioja y, desde hace dos años, los diálogos filosóficos en el centro riojano de Madrid. Este mes de agosto hemos estado en México, en la Facultad de Filosofía de León, con unos cursos y clases magistrales de filosofía de la música y dirección orquestal. Ha sido apasionante.

-El legado de Bueno es extenso. ¿Hay nuevas líneas de investigación?

-Bueno, tocó prácticamente todos los asuntos que tienen que ver con la realidad en su obra. Lo hizo, primero, porque vivió mucho tiempo; y segundo, por su propio método de trabajo. El sistema va completando algunas de sus partes menos cultivadas como la Estética, extendida por Pelayo García Sierra; o la música, en la que está trabajando Vicente Chuliá (director de orquesta y compositor participante de los encuentros mexicanos).

-Su relación con Latinoamérica es palpable, ¿piensan abrirse a otros países?

-Latinoamérica es un concepto inventado por los franceses para ningunear a España. Preferimos el término Hispanoamérica. Al margen de los países de lengua española, la única población que ha mostrado interés en traducir a Bueno ha sido la china, donde se tradujo 'España no es un mito'. No ha ocurrido así con los ingleses; sin embargo, a finales de octubre se va a publicar en inglés 'El mito de la felicidad' en versión digital. Queremos contactar con editoriales americanas, pero no es una cuestión sencilla. El estado de la filosofía crítica a nivel global atraviesa una notable crisis. Los departamentos filosóficos se dedican a repetir cuentos ideológicos y a hacer historia o Filología.

-Usted ha dicho: «Sí a Hispanoamérica, no a Europa».

-Europa es una construcción artificial fracasada diseñada por Estados Unidos después de la II Guerra Mundial frente a la URSS. Dos datos: España es el tercer país del mundo en número de autopistas y el segundo del mundo en alta velocidad por detrás de China. Esa es la Europa de los fondos, la que nunca se va a unificar. Creerse el cuento europeo es estar en la inopia y España, en ese sentido, está haciendo el ridículo para mantener, no ya su unidad nacional, sino su propio estatus económico.

-¿La «ruptura de la nación» está perdiendo gancho?

-La ruptura inmediata está frenada, porque no le interesa a Europa. Los vascos hace tiempo que han preferido mantenerse en una especie de burbuja donde tienen su autonomía fiscal. A Europa, en su crisis, no le conviene una Cataluña independiente. En lo que era un nacionalismo tradicionalmente movido por posiciones ultraconservadoras, ahora muchos de los secesionistas quisieran montar una especie de república soviética a la albanesa.

-Aún no se han desprendido de aquello de «germen ideológico de Vox»...

-Somos germen ideológico del que quiera (bromea). Hemos defendido siempre la lengua española y la unidad de España, pero no por cuestiones fundamentalistas.

-¿Por qué, entonces?

-Sostenemos que no son la misma cosa los países católicos y los protestantes, o los católicos y los islámicos. La mayor parte de los católicos son hispanohablantes y el catolicismo tiene valores de equilibrio más notables, que se dejan ver en la sociedad. El llamado Estado del Bienestar encaja mejor con posiciones católicas, que con países liberal-capitalistas protestantes. En el islam es distinto, porque supone unas poblaciones absolutamente ideologizadas por unas creencias teocráticas, incompatibles con la libertad individual.

-¿La política asturiana suspende en filosofía?

-No es que suspenda, es que estamos siendo víctimas de ideologías cortoplacistas. Los más ingenuos dicen que Europa es la solución, pero en Europa creen que con buenas palabras se resuelve todo.

-En Oviedo se llegó a poner en duda la legalidad del uso de su sede. ¿Continuarán su actividad en Asturias?

-Parece que aquellos nubarrones de hace unos meses se despejan. El circo que montó Rubén Rosón, sobre el papel, no sirvió de nada. Aquello fue hablar por hablar. Al margen de ese entretenimiento mediático, no hemos tenido ningún cambio por parte del Ayuntamiento. Y no tengo previsto irme a vivir a otro sitio.

-Gustavo Bueno siempre ha sido sinónimo directo de polémica.

-Y el debate, demasiado superficial.

-En España seguimos sin gobierno, ¿malas noticias?

-No se sabe si esto es bueno o malo. A veces, es mejor que no se legisle tanto. Estamos en una situación de grandes tránsitos donde lo más entretenido es preocuparnos de si hay o no hay gobierno. Pero, en realidad, no se están tomando medidas para luchar, por ejemplo, contra la despoblación.

-Ese es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la región.

-Los políticos han tardado años en darse cuenta.

-¿Las comunidades autónomas son un problema?

-La cantidad de organismos que existe es tremenda. España, económicamente, no puede asumir la política del 'café para todos' para disimular la voluntad secesionista de determinadas élites económicas en Cataluña y País Vasco. Han quitado importancia a España en un contexto europeo donde Europa no es una comunidad armónica, sino una disputa entre Alemania y Francia.

-¿Ciudadanos ya no es la solución?

-Ciudadanos, y eso lo he dicho siempre, es un partido muy simpático, pero fundamentalmente europeísta. No defienden la unidad española como algo por encima de otras cosas. Representan un españolismo muy contradictorio.

-¿La Asturias Central?

-Defendería esa idea de Área Central si supusiese el cierre de los ayuntamientos y no la creación de un organismo administrativo más. Para gestionar 10.000 kilómetros cuadrados de territorio con un millón de habitantes no hacen falta tantas superestructuras.

-¿Cómo ha recibido al nuevo Ejecutivo autonómico?

-Se ha producido una renovación generacional, eso está claro, pero francamente el nuevo Ejecutivo poco puede hacer. Se podrá seguir potenciando el bable, por ejemplo (ironiza), pero poco más pueden hacer. Cuestiones de maquillaje. Las posibilidades reales de un gobierno como el de Asturias son realmente nulas. Y reclamar más inmigración no es la solución. El problema es paralelo al de la desindustrialización. Asturias agoniza.