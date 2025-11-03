La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, afirma que «los cuidados no son solo servicios, son derechos, y para garantizarlos hay que crear comunidad»

Soraya Pérez Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:13

«El envejecimiento no es un problema, sino una oportunidad para crear valor y cohesión social». Así lo afirmó este lunes la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, quien participó junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, en la presentación del foro sobre la soledad no deseada del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (Cecoec). Asistió también el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón.

Del Arco aseguró, además, que «los cuidados no son solo servicios, son derechos, y para garantizarlos hay que crear comunidad». Lo ha dicho refiriéndose al segundo convenio CECOE que busca «fomentar la innovación en las pequeñas empresas del sector, apoyarlas y dar respuesta a las expectativas de las personas mayores, para que puedan envejecer en su hogar y en su entorno comunitario», explicó.

Asimismo, la titular de Derechos Sociales, recordó que este segundo convenio dotado de 1.900.000 euros, tiene como principal objetivo «transformar el modelo de cuidados de larga duración» y para ello la utilización de las tecnologías y la innovación resulta «indispensable».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, reafirmó el compromiso de la institución con el nuevo modelo de cuidados en Asturias, «abriendo sus puertas y recursos para ofrecer asesoramiento, formación y líneas de apoyo que faciliten su adaptación a los cambios y refuercen su sostenibilidad», dijo.

Un modelo de cuidados centrado en las personas

Paniceres señaló que la Cámara de Comercio es un «aliado estratégico» de las empresas que trabajan en un ámbito «esencial para nuestra sociedad» y destacó el papel del programa CECOE como «plataforma de comunicación, innovación y acompañamiento que permite avanzar hacia un modelo de cuidados más humano, sostenible y centrado en la persona», dijo.

«Asturias afronta un reto demográfico y social de gran magnitud, el envejecimiento y la soledad no deseada, pero también una oportunidad económica y laboral para generar innovación, empleo y valor en el ámbito de los servicios y los cuidados. Ese es precisamente el sentido de CECOE: transformar los cuidados en un sector de futuro», sentenció.

Asimismo, subrayó que el programa de innovación TIC ha permitido financiar 33 proyectos tecnológicos con más de 300.000 euros, impulsando la digitalización en los cuidados y mejorando la calidad de vida de las personas atendidas.