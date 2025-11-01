El ERA no logra pagar el 100% de la nómina a toda la plantilla y saldará el retraso en noviembre

R. M. / CH. T. GIJÓN. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Revuelo entre los trabajadores de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), el organismo que gestiona los geriátricos y centros de día públicos. Una parte de la plantilla se encontró con que la nómina no les llegaba a la cuenta ayer, el día habitual, y otros constataron que el dinero entraba, pero no todo.

Según las fuentes sindicales consultadas, quienes han visto sus ingresos recortados son los trabajadores que perciben parte de la retribución en conceptos variables que compensan las horas de fin de semana o las noches. Cuando preguntaron a la dirección el motivo de no tener esos conceptos en la nómina se les indicó que hubo una «saturación en el servicio».

Según confirman desde la Consejería de Derechos Sociales, el pasado mes se estabilizaron 250 puestos, lo que generó un volumen de liquidaciones y reajustes que «incrementaron la carga de trabajo». «Ha pasado otras veces cuando hay muchas estabilizaciones», indican. De esta forma el equipo encargado de tramitar las nóminas no tuvo tiempo material para asegurar el cobro a todos por todos los conceptos. Según las fuentes sindicales esto implica en algunos casos recortes de unos 60 euros en el salario. En Derechos Sociales aseguran que en los recibos del mes que viene se compensará el retraso. Se desconoce por ahora cuántos son los afectados.

El resto de la plantilla sufrió un retraso en el ingreso de la nómina, problema que, según las fuentes sindicales consultadas, fue común ayer en otros empleados públicos del Principado. La explicación que han recibido es que el pago se ha efectuado pero hay un retraso entre el banco que debe distribuirlo y las entidades donde cada trabajador tiene su cuenta.