Escribe tu libro este verano y publícalo en otoño

«Escribe tu libro este verano y publícalo en octubre.» Con esta premisa arranca Parausted, el nuevo programa de mentoría lanzado por Violeta Alonso Mañanes. Fundadora de Mañanes Editorial en 2021, esta emprendedora asturiana —bióloga de formación— nos presenta una propuesta dirigida a quienes sueñan con escribir un libro, pero no saben por dónde empezar.

-¿En qué consiste Parausted?

-Es un servicio de mentoría pensado para quienes sienten el impulso de escribir, pero aún no se han lanzado. El objetivo es acompañarles durante el verano para que, incluso partiendo de cero, puedan tener su libro escrito y publicado en octubre.

-¿De cero a treinta mil palabras con sentido… en ocho semanas? Suena ambicioso.

-Lo es, pero es posible. El programa incluye mentorías grupales semanales con Mañanes Editorial —«Libros para soñar con un futuro agradable»—, acompañamiento individual personalizado (por teléfono, email o incluso correo postal), corrección ortotipográfica y de estilo, diseño de cubierta y solapas con biografía del autor/a, presentación del libro en Oviedo el sábado 4 de octubre en la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala (con noche de hotel incluida), y la entrega de 50 ejemplares físicos. También se facilita un tutorial para que el autor tenga control total de su obra en versiones bajo demanda y digitales.

-¿Significa eso que cualquiera puede escribir un libro

-Todos tenemos historias que contar, pero escribir un libro requiere orden, constancia y cierta estructura. Además, debe ser comprensible y conectar con el lector. Por eso, la mentoría es clave.

-¿Y con tus mentorías crees que lo conseguirán?

-Tengo plena fe en ello. Tanta, que al final del verano sus libros estarán publicados.

-Eso es mucha confianza… ¿No puede generar presión a quienes empiezan de cero?

-Claro, pero todos los libros empiezan así: desde cero. Lo importante es que muchas de esas historias ya viven dentro de los autores. No se trata de un examen sorpresa, sino de dar forma a algo que ya está ahí. Esta propuesta está dirigida a personas que desean publicar, pero que hasta ahora no han tenido la seguridad o constancia para completar el proceso.

-¿Tienen que tener una idea clara desde el principio?

-No necesariamente. Pueden venir con una idea, o dejarse inspirar por el camino. Yo me comprometo a guiarles durante las ocho semanas, adaptándome a sus preferencias de comunicación.

-¿Qué hace diferente a Mañanes Editorial?

-Publicamos solo contenido agradable. Nos centramos en el entretenimiento simpático, el humor, la reflexión… sin violencia, escenas explícitas ni tragedias que hundan al lector. Apostamos por aventuras para todos los públicos. Queremos que nuestros libros dejen al lector con una sonrisa o con una pregunta bonita, no con una herida abierta.

-¿No publicarías, por ejemplo, a un autor con una idea de novela histórica, si en ella muere algún personaje importante?

-No la publicaría en Mañanes Editorial, pero sí ayudaría a su autor a terminarla. Creo en la libertad creativa, aunque mi editorial tiene una línea muy clara y coherente con mis valores.

-¿Y esa implicación con los autores es parte del ADN de la editorial?

-Exactamente. Quiero que Mañanes Editorial sea reconocida por su compromiso con el proceso creativo, por cuidar los detalles y acompañar realmente a los autores.

-¿Qué tipo de literatura ofrece Mañananes editorial?

-Un poco de todo: cuentos infantiles, narrativa, poesía…incluso una agenda con cartas astrales semanales; el hilo conductor es que deje buen sabor de boca. Actualmente se está preparando una reedición de los cuentos infantiles con caligrafía tradicional para promover la práctica de la escritura, que al margen del uso de la tecnología, es un pilar para la creación literaria desde una temprana edad.

-¿Dónde podemos encontrar tus libros?

-Están disponibles para envío desde www.mananeseditorial.com y por impresión bajo demanda en Amazon. Además tenemos relación con librerías independientes repartidas por el norte de España (Oviedo, Gijón, Avilés, Santander y Ponferrada)

-¿La propuesta está limitada al ámbito asturiano?

-No. Gracias a la tecnología —videollamadas, mensajería instantánea, correo electrónico o incluso ordinario— podemos trabajar con personas de cualquier parte. Las mentorías grupales serán online y las individuales se adaptarán a cada participante.

-Se nota tu pasión por animar a los autores noveles a dar el paso…

-Sí. A mí me habría encantado tener algo así cuando empecé. No es un programa para todo el mundo, claro, pero quien conecta con esta forma de trabajar, lo agradece. Me gusta usar ejemplos personales y, como bióloga, a veces recurro a los ciclos naturales, aunque con un enfoque más esotérico, taoísta si se quiere: yin y yang, expansión y contracción.

-También viviste varios años fuera de España. ¿Cómo influyó eso en tu trayectoria?

-Me marché con 22 años y volví con casi 30. Viví en Swansea, Gales, donde estudié, me formé como profesora, obtuve un certificado profesional en coaching macrobiótico y un máster en investigación psicológica. Llegué con un inglés muy básico, y al no poder hablar con soltura, aprendí a escuchar. Escuchar bien te cambia la vida.

-Tiene mucho sentido con la creación literaria: los autores también deben escuchar

-Totalmente. Los personajes se vuelven creíbles cuando el autor les da espacio para ser, con todas sus capas. Pero también hay que escucharse a uno mismo: entender qué queremos decir, por qué y con qué herramientas contamos para hacerlo, dentro y fuera del libro.

-¿Cómo puede apuntarse alguien interesado?

-Lo primero es visitar parausted.es e informarse sin compromiso. Allí también pueden suscribirse a la newsletter para recibir novedades. Para consultas más específicas pueden contactar directamente con la editorial en info@mananeseditorial.com

-¿Cuándo empieza la primera edición?

-Empezamos en julio. Hay varias modalidades: solo mentorías (muy asequible), mentorías + publicación con apoyo por email (intermedia), y la opción premium con llamadas semanales. Y en septiembre abriremos una nueva edición para quienes no se animen ahora, pero vean a sus amigos publicar.

-¿Y económicamente? ¿Está al alcance de todos?

-Sí, es más accesible de lo que parece. Además, reservo una plaza gratuita para una madre autora con talento y motivación pero sin recursos suficientes, como me ocurrió a mí. Es una forma de devolver un poco de lo que he aprendido.