«Por la Escuela Politécnica corre sangre fresca y muy oxigenada» El director de la Escuela Politécnica de Ingeniería, Juan Carlos Campo, dona sangre en la unidad móvil del campus. / JOAQUÍN PAÑEDA «La polémica sobre las ubicaciones de las titulaciones es ridícula», sostiene el director del centro, Juan Carlos Campo EUGENIA GARCÍA Lunes, 23 septiembre 2019, 02:38

La unidad móvil del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias visita la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) tres veces cada curso. Allí mismo, frente al Edificio Polivalente, dona sangre el director del centro del que salen los ingenieros de la región.

-¿Es la primera vez que dona?

-No, ya lo hecho más veces. En esta escuela llevamos muchísimos años de tradición donando sangre. Ya desde mis tiempos de estudiante era algo muy habitual entre los alumnos, forma parte de nuestra idiosincrasia.

-De hecho, es uno de los centros donde más sangre se recaba.

-La donación siempre ha estado aquí. En concreto, lo ha estado estos días. Es un momento muy bueno para captar donantes, porque cuando los alumnos llegan aquí o acaban de cumplir la mayoría de edad o la harán de forma inminente.

-¿Cómo resumiría la importancia de este gesto solidario?

-Entre otras acciones, se organizó un concurso de lemas que tuvo mucho éxito. El ganador fue el siguiente: 'Sea cual sea tu grupo, si donas eres positivo'. Ese es el mensaje.

-En los casi cinco años que lleva como director, ¿cuándo diría que le subió más tensión arterial? ¿En junio del año pasado, cuando la crecida del Peñafrancia tras las tormentas inundó la escuela?

-Aquello casi provocó lo contrario, un bajón. Los momentos de subida de tensión son más bien los de injusticia.

-Entre un alumno poco aplicado y un Gobierno que no da paso a un nuevo grado como ocurrió inicialmente con Organización Industrial, ¿qué le hace hervir más la sangre?

-Esta pregunta es muy malintencionada (risas). No lo veo así. Creo que las cosas importantes llevan lógicamente la discusión entre muchísimos agentes. Es verdad que hay que estar allí, exponer los argumentos, y eso conlleva desgaste para todos, estés en la posición que estés.

-¿La discusión de nuevas titulaciones es siempre complicada?

-Son siempre momentos álgidos. Es lógico: pocas cosas son tan importantes aquí como sacar un nuevo grado.

-Recién implantado Organización Industrial, ahora tienen los ojos puestos en Ingeniería de Datos.

-Es un grado totalmente diferente, entre otras cosas porque su coste, si se implanta, será notablemente mayor. Este curso, la Universidad gastó cero euros en implantar el nuevo grado. Hay titulaciones que se pueden poner de forma muy sencilla y otras que tienen otra complejidad, por lo que hay que meditarlas muy bien.

-Con el grado de Deportes primero y el de Bellas Artes después, ¿cree que las ciudades en liza se están haciendo mala sangre?

-Estos debates sobre las ubicaciones de las titulaciones acaban pareciendo ridículos. Es radicalmente opuesto a lo que deberíamos hacer y una muestra del particularismo que hay en nuestra comunidad, algo que solo se curará si los criterios que se aplican son solo racionales, excluyendo otro tipo de relaciones clientelares.

-La propia EPI, en su creación, fue víctima de estos conflictos.

-Cuando se creó se hizo prácticamente de espaldas a la Universidad. De hecho, el Pleno municipal llegó a declarar «persona non grata» al rector porque veía maniobras de dilación para no construirla. Pero esta es una historia de conflicto que disminuye a medida que conseguimos fuerza propia. En el grado de Organización Industrial hubo polémica con el Gobierno, pero fue quien al final le dio paso y solo podemos estar agradecidos, aunque fue una batalla difícil.

-La sangre no llegó al río.

-Creo que por la escuela corre sangre oxigenada y quizás algo de fuego también. Es sangre fresca, joven, nada apagada. La escuela empuja, quiere salir adelante y abrirse hueco.

«Cambiar el mundo»

-Las ingenierías necesitan precisamente sangre fresca que pueda responder a la demanda futura.

-Llevamos tiempo advirtiendo este problema, que viene de atrás y es una tendencia complicada de parar. Hay que atraer a los jóvenes a que orienten sus estudios a este ámbito, en el que las personas contribuyen como nunca a cambiar el propio mundo porque los cambios tecnológicos tienen unas consecuencias sociales brutales.

-Necesitan, también, sangre femenina.

-Creo que ya pasó la etapa en la que se presuponían razones de índole social que retraían a las mujeres a estos ámbitos, pero sigue habiendo titulaciones modernas de nuevo cuño, como informática, que tienen un número muy pequeño de mujeres. Debemos atraer a estos colectivos menos saturados, como es también la FP, para atender la demanda de titulados.

-En un momento de hemorragia de la industria asturiana, ¿qué papel cumplen las ingenierías?

-Es imprescindible, tanto para el entorno socioeconómico como para nosotros, una sintonía completa.

-¿Cómo frenar la sangría de talento?

-Eso es otra cosa. El talento es muy listo, la gente buena escoge. La única forma de que el talento no escape es tener opciones mejores, lo que implica el crecimiento de todos. Si nuestros titulados son cada vez mejores pero nuestras empresas no, está claro que no van a quedarse.

-¿Tiene usted, quizás, sangre de rector?

-Tengo sangre muy normal. La carrera por el rectorado no está de ninguna manera en mi cabeza. No estaré en las próximas elecciones, puedo asegurarlo.