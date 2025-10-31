Las escuelas infantiles de Asturias convocan tres días de huelga A punto de cumplirse un año de la ley que regula Les Escuelines, los sindicatos denuncian que la integración es «una fuente de problemas»

El día 18 de noviembre hará un año que se aprobó la ley por la que se estableció la Red Autonómica de Escuelas Infantiles, se regulaba su extensión y la integración en la misma de las Escuelas Infantiles Municipales. Un año después, «es una ley en pañales» que está dando más de un problema. Hasta tal punto, que los cuatro sindicatos con presencia en el sector, de forma unánime, vuelven a las movilizaciones. No solo a la manifestación anunciada para la próxima semana, sino que se anuncian nada menos que tres jornadas de huelga.

Los días 18 (el aniversario de la aprobación de la ley), 20 y 27 de noviembre las educadoras de las escuelas infantiles están llamadas a la huelga. «Es el momento de las movilizaciones», han dicho las portavoces de CSFI, UGT, CCOO y USIPA, que hoy han recordado todos los pasos dados desde que, en octubre de 2023, se reunieran por primera vez con la exconsejera, Lydia Espina, y con la que entonces era directora general y hoy consejera, Eva Ledo. La red autonómica había sido compromiso electoral y se ponía en marcha la negociación.

No era una cuestión fácil, ya que había que integrar a cientos de educadoras que hasta ahora han dependido de sus ayuntamientos, que gestionaban los centros. En cada municipio había condiciones distintas. Mientras, el Principado empezaba a construir escuelas que dependerían desde el primer momento de la Consejería de Educación. En septiembre se produjo la primera fase de integración: los centros de 22 ayuntamientos se unían a la red regional.

Pues bien, en tres de esos municipios se ha dado una situación anómala: si bien las escuelas infantiles han pasado a depender del Principado, las trabajadoras siguen acogidas a los convenios de sus respectivos ayuntamientos, en lugar de acogerse al de la Administración General. «La integración está siendo una fuente continua de problemas y conflictos», insisten las portavoces sindicales, que han contado incluso el caso de una compañera que, por un error en la tramitación que Intervención no ha podido aún solucionar, no cobró el mes de septiembre.

Por eso, CCOO, UGT, CSFIF y USIPA han solicitado que se aplace la segunda fase de integración en la red de Les Escuelines, prevista para el mes de enero.

También está habiendo conflictos laborales, dicen, en las escuelas de gestión directa, y no se han querido olvidar de las cuatro escuelas infantiles de Asturias que depender de Derechos Sociales, «que están en el olvido más absoluto».

Por su parte, la consejera, Eva Ledo, explicó ayer que hay una reunión prevista para el lunes en la que espera que se puedan acercar las posturas. Mientras, los sindicatos siguen adelante con las movilizaciones. El jueves 6 de noviembre, a las 17.30 horas, están citadas en la Plaza España de Oviedo, desde donde partirá la manifestación hasta la Junta General del Principado, bajo el lema 'Por la dignidad del ciclo 0-3. Red sí, pero no así'. Y en noviembre, las tres jornadas de huelga.