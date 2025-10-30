El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sánchez compara la acusación de trans contra su mujer con las de las esposas de Macron y Obama
Manifestación de las educadoras de Les Escuelines el pasado mes de junio. Mario Rojas

Las escuelas infantiles de Asturias vuelven a la calle y ya tienen fecha

Se movilizarán el próximo jueves 6 de noviembre bajo el lema «Red sí, pero no así»

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:35

Comenta

La educación vuelve a estar en pie de guerra y esta vez los primeros en movilizarse serán las educadoras de los más pequeños. La consejera ... Eva Ledo, que ha logrado acuerdos con la escuela pública y hasta con la concertada, el primero en 15 años, se le resiste el ciclo de 0 a 3. Porque la apertura de Les Escuelines avanza y la red regional pública se extiende, pero la incorporación del personal de los centros está provocando más de un problema. La protesta está convocada y se desarollará el próximo jueves con una manifestación a partir de las 17.30 horas desde la plaza de España y hasta la Junta General del Principado, en Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  5. 5

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  6. 6 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  7. 7

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  8. 8 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  9. 9 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas
  10. 10

    El nuevo Código Ictus Asturias: un neurólogo disponible las 24 horas para agilizar el diagnóstico y coordinar decisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las escuelas infantiles de Asturias vuelven a la calle y ya tienen fecha

Las escuelas infantiles de Asturias vuelven a la calle y ya tienen fecha