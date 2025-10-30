Las escuelas infantiles de Asturias vuelven a la calle y ya tienen fecha
Se movilizarán el próximo jueves 6 de noviembre bajo el lema «Red sí, pero no así»
Gijón
Jueves, 30 de octubre 2025, 10:35
La educación vuelve a estar en pie de guerra y esta vez los primeros en movilizarse serán las educadoras de los más pequeños. La consejera ... Eva Ledo, que ha logrado acuerdos con la escuela pública y hasta con la concertada, el primero en 15 años, se le resiste el ciclo de 0 a 3. Porque la apertura de Les Escuelines avanza y la red regional pública se extiende, pero la incorporación del personal de los centros está provocando más de un problema. La protesta está convocada y se desarollará el próximo jueves con una manifestación a partir de las 17.30 horas desde la plaza de España y hasta la Junta General del Principado, en Oviedo.
Después de casi dos años de espera y negociaciones, Educación puso la semana pasada sobre la mesa una propuesta que pasaba por ampliar el horario de las educadoras para contar más tiempo con una pareja educadora en las aulas, y con el consiguiente aumento retributivo. Pero no es lo que ellas piden. De hecho, ese mismo día los sindicatos amenazaron con volver a las movilizaciones y ya es un hecho. Y ya son unas cuentas las que llevan organizadas, con varias jornadas de huelga incluidas.
«Estamos revisando. Nos han transmitido sus demandas y estoy revisando hasta dónde me puedo ajustar», ha apuntado la consejera. Y abundaba: «Creía que las medidas presentadas iban a ser satisfactorias. Lo que quieren es reducir las horas, porque la carga de trabajo es importante y pesa».
UGT, CC OO, Usipa y CSIF no creen que el ajuste hasta el momento es insuficiente.
