«En España se puede vacunar a un menor aunque los padres no lo consientan» Laura Fonseca, Mily Cimadevilla, Íñigo Lapetra, Isabel Otero, Sergio Alonso y Pablo Álvarez. / HUGO ÁLVAREZ El juez del Supremo César Tolosa recuerda que la Ley del Menor de 2015 permite actuar si hay riesgo para el niño y adolescente LAURA FONSECA OVIEDO. Jueves, 15 noviembre 2018, 03:50

«En España se puede vacunar a un menor en contra de la voluntad de sus padres. Si la administración considera que hay un riesgo individual para el propio menor, o riesgo colectivo para la comunidad, hay mecanismos legales para que ese niño o adolescente sea vacunado aunque sus padres no lo consientan». Así de claro se pronunció el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa Tribiño, durante su intervención ayer en una jornada sobre vacunas organizada por el Consejo General de Enfermería y la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, y celebrada en el HUCA. Tolosa recordó que la Ley del Menor promulgada en 2015 «cambia la filosofía sobre la protección de la infancia, que ya no recae en exclusiva en los padres, sino también en el Estado a través del interés superior del menor». Es precisamente ese interés superior el que permitiría que si un niño o niña no es vacunado contra el sarampión, el juez podría obligar a la familia a vacunarle. Lo haría «atendiendo al propio riesgo del menor, que podría contraer una enfermedad que ponga en peligro para su vida, o al riesgo de salud pública, ya que al no estar inmunizado podría contagiar al resto de personas». El problema es que «en la mayor parte de los casos las familias no van pregonando por ahí que no han vacunado a sus hijos», explica este magistrado en alusión a los movimientos antivacunas. De hecho, Tolosa no conoce ni un solo caso en España donde se haya aplicado ese artículo de la Ley del Menor.

15% de sanitarios

Y, ¿se puede obligar a un profesional sanitario a vacunarse contra la gripe? «Ahí la cosa cambia, ya que en España la vacunación es voluntaria», explica. Para forzar la vacunación antigripal en trabajadores, bien del ámbito sanitario o de cualquier otro sector donde se considere necesario, «habría que justificarla por una cuestión de epidemia o de causa mayor. Habría que ir a un orden constitucional». Por eso, este magistrado es más partidario de «concienciar que de obligar». Hay que recordar a los trabajadores que «vacunándose protegen a pacientes sensibles, en definitiva, también salvan vidas».

Tolosa reconoce que la vacuna antigripal es una de las que «tiene menor seguimiento entre los propios profesionales. Se vacunan en torno a un 35%». En Asturias, según datos avanzados ayer de la última campaña de vacunación, lo han hecho apenas un 15%. Por eso, aplaude iniciativas como 'yo si me vacuno', que en Asturias promueve María Fernández Prada, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, donde son los profesionales lo que salen en redes sociales vacunándose.

Las jornadas en el HUCA acogieron una mesa sobre medios de comunicación y vacunación, moderada por Íñigo Lapetra, director del departamento de Comunicación del Consejo General de Enfermería y en la que participaron los periodistas Isabel Otero, de La Mañana de la 1, de TVE; Sergio Alonso, de La Razón; Pablo Álvarez, de La Nueva España; Laura Fonseca, de EL COMERCIO, y Mily Cimadevilla, de la TPA.