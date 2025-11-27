El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Representantes de todas las entidades que se han sumado al manifiesto a favor de la especialidad. E. C.

La especialidad docente de asturiano, una «necesidad urgente»

Partidos políticos, sindicatos e instituciones se suman al profesorado para exigir al Ministerio de Educación un cambio en la normativa

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:43

Pretendían visibilizar el consenso político, sindical y social que existe en Asturias para solicitar al Ministerio de Educación la posibilidad de crear la especialidad docente ... de asturiano. Y han conseguido que la imagen sea la imagen de la unidad. Porque hasta quince partidos políticos, sindicatos, instituciones y entidades diversas se han dado cita hoy en la Facultad de Formación de Profesorado para apoyar a un colectivo docente que lleva nada menos que 40 años pidiendo regular su situación.

