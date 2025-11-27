La especialidad docente de asturiano, una «necesidad urgente»

Pretendían visibilizar el consenso político, sindical y social que existe en Asturias para solicitar al Ministerio de Educación la posibilidad de crear la especialidad docente ... de asturiano. Y han conseguido que la imagen sea la imagen de la unidad. Porque hasta quince partidos políticos, sindicatos, instituciones y entidades diversas se han dado cita hoy en la Facultad de Formación de Profesorado para apoyar a un colectivo docente que lleva nada menos que 40 años pidiendo regular su situación.

Son los profesores de asturiano. Porque la llingua lleva 40 años en las escuelas de Asturias pero quienes la enseñan son eternamente interinos. Su especialidad no existe porque no se trata de una lengua cooficial. De esta forma, los más de 300 docentes que imparten la materia en los centros educativos asturianos (este año incluso desde el segundo ciclo de Infantil), no pueden consolidar su plaza ni actualizar sus méritos en las bolsas de interinos.

Consideran que ha llegado el momento de hacerse oír. Incluso después de que la consejera de Educación, Eva Ledo, volviera a recordarle el tema a la ministra este mismo miércoles.

Las entidades que se han sumado al manifiesto son: los sindicatos Comisiones Obreras, SUATEA y UGTO; los partidos políticos Aína, Foro Asturias, FSA-PSOE, Izquierda Asturiana, Izquierda Unida, Movimiento Sumar Asturies, Podemos Asturies, Somos Asturies; instituciones como la Academia de la Llingua Asturiana, la Facultad de Formación del Profesorado y Educación; las asociaciones Iniciativa pol asturianu, Reciella y la Xunta pola defensa de la Llingua Asturiana y la propia Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego.

Al mismo tiempo, el disputado de Sumar por Asturias Rafa Cofiño, ha registrado en el Congreso una pregunta en este mismo sentido: pidiendo al Gobierno las modificaciones necesarias que permitan la creación de la especialidad. Cofiño ha recordado que en Asturias, más de 300 docentes de llingua trabajan desde hace varias décadas en condiciones de precariedad e interinidad porque estas lenguas no cuentan con una especialidad docente propia.

Esto, ha asegurado, «obstaculiza el derecho a la enseñanza en lenguas propias e incluso provoca que los certificados oficiales de asturiano y eonaviego del Principado de Asturias no sean valorados en igualdad con las de otras lenguas del marco europeo. Es una discriminación evidente hacia la lengua asturiana que vulnera la normativa europea y que nos sitúa por detrás de otras comunidades que sí que están protegiendo de una forma mucho más clara sus lenguas propias«.

Según el parlamentario, la solución es sencilla y pasa por modificar los reales decretos estatales para permitir crear especialidades docentes en lenguas con un reconocimiento jurídico y una implantación curricular como el asturiano y el eonaviego.

Este es el manifiesto completo que se ha presentado hoy

Manifiestu pola creación de la especialidá docente

Les organizaciones sindicales Comisiones Obreres, Suatea y UXT; los partíos políticos Aína, Foro Asturias, FSA-PSOE, Izquierda Asturiana, Izquierda Xunida, Movimiento Sumar Asturies, Podemos Asturies, Somos Asturies; instituciones como l'Academia de la Llingua Asturiana, la Facultá de Formación del profesoráu y Educación; les asociaciones Iniciativa pol asturianu, Reciella y la Xunta pola defensa de la Llingua Asturiana y la propia ADAE soscriben esti manifiestu pa demandar al Ministeriu d'Educación, Formación Profesional y Deportes la modificación del RD 1594/2011, el RD 1834/2008 y el RD 287/2014 que regulen les especialidaes docentes de los cuerpos de Maestros, de profesoráu d'Educación Secundaria y d'Escueles Oficiales d'Idiomes col oxetivu d'incorporar la posibilidá de crear la especialidá docente de llingües propies que, nun siendo cooficiales, tengan reconocimientu xurídicu ya implantación curricular.

Dempués de cuatro décades de docencia de les llingües propies d'Asturies y con presencia en tolos niveles de cada etapa educativa, el profesoráu de les especialidaes de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano continúa desendolcando les sos funciones en condición d'interinidá. Esta situación, amás de discriminatoria, supón un incumplimientu claru de la normativa europea en materia de contratación nel sector públicu, que prohíbe l'abusu de la temporalidá y demanda midíes efectives pa la estabilización.

Hai más de 300 docentes que, col mesmu nivel formativu y el mesmu trabayu que'l restu del profesoráu nun tienen posibilidá d'acceder a una plaza estable pela vía d'un concursu-oposición nuna especialidá reconocida llegalmente baxo los principios d'igualdá, méritu y capacidá.

El Principáu d'Asturies, al traviés del pactu Asturias Educa, asumió'l compromisu formal de volver solicitar al Ministeriu d'Educación la modificación de la normativa estatal pa facer posible la creación d'estes especialidaes dando rempuesta a una demanda histórica del profesoráu. Esti pidimientu va na llinia de lo establecío nel Estatutu d'Autonomía y na Llei 1/1998 de 23 de marzu, d'usu y promoción del bable/asturianu, que nel so artículu 10 compromete a l'alministración autonómica a garantizar la enseñanza del asturianu y gallegoasturiano en tolos niveles educativos, como parte del currículu y dientro del horariu escolar respetando la voluntariedá del so aprendizaxe.

Amás, la vixente LOMLOE reconoz espresamente que les comunidaes autónomes puedan incorporar l'enseñu de llingües non oficiales que gocien de protección llegal a los sos sistemes educativos nos términos que determine la normativa autonómica.

La creación de la especialidá docente ye una necesidá urxente, llexítima y plenamente xustificada, tanto dende'l puntu de vista llegal como educativu y llaboral. El Ministeriu d'Educación, Formación Profesional y Deportes tien la obligación de dar rempuesta a esta situación y de garantizar la igualdá de condiciones del profesoráu.

Por too ello, les entidaes qu'apoyen esti manifiestu soliciten al Ministeriu d'Educación qu'actúe con responsabilidá institucional atendiendo a esta demanda y modifique los reales decretos mencionaos pa que'l Gobiernu del Principáu d'Asturies pueda solicitar la creación de les especialidades docentes con garantía d'éxitu.