La espectacular imagen de las Perseidas desde el mirador del Fitu La lluvia de estrellas vista desde el mirador del Fitu. / Javier Polancos Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo EL COMERCIO Domingo, 12 agosto 2018, 15:08

Las noches de verano guardan un preciado tesoro que solo se puede apreciar por las noches durante varios días. Hablamos de la lluvia de estrellas conocida como las Perseidas o también como lágrimas de San Lorenzo. Pues bien, este fenómeno se ha dejado ver en Asturias en forma de fogonazos en medio de la oscuridad que muchos han disfrutado. Esta en concreto es la espectacular imagen que dejan las Perseidas vistas desde el mirador del Fitu.

Pero si aún no las has visto, no desesperes, hoy domingo se verán «de forma excelente». Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora. Aunque su momento de máxima actividad suele tener lugar en las noches del 11 al 13 de agosto, las Perseidas comienzan habitualmente a verse hacia el 17 de julio y terminan hacia el 24 de agosto.

No obstante, el número de meteoros observables por hora es muy variable. En un sitio bien oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar. Sin embargo, el número de meteoros observados por hora puede variar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa.

Así, su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables para la observación durante el verano boreal, hace de las Perseidas la lluvia de meteoros más popular, y la más fácilmente observable, de las que tienen lugar a lo largo del año.