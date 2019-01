La estabilidad atmosférica empeora la calidad del aire del centro de la región Una capa de contaminación cubría en la tarde de ayer la ciudad de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Se han superado las medias permitidas para 24 horas en cantidad de partículas PM10 y PM25 en Gijón, Oviedo y Langreo MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 7 enero 2019, 01:50

Lo confirman las estaciones de control que el Principado tiene distribuidas por el centro de la región y las de las empresas sometidas a impacto ambiental. La contaminación en el centro de Asturias ha vuelto a aumentar. Ya ocurrió anteayer, pero ayer en varios puntos de la comunidad la calidad del aire era calificada como muy mala, especialmente en Oviedo, Lugones, Sama y El Lauredal (Gijón), mientras que se quedaba en regular en las zonas cercanas a las anteriores.

Esto ocurre solo tres días después de que el Principado decidiera, el pasado jueves, desactivar el protocolo para episodios de contaminación en Oviedo y en las cuencas al bajar los niveles de partículas contaminantes. El problema es que ese mismo protocolo establece que para restablecer el nivel preventivo (nivel 0) han de superarse los límites permitidos durante tres días consecutivos.

Hay dos tipos de partículas contaminantes, las denominadas PM10, de diez micras de tamaño, y las PM25, de 2,5 micras. En cuanto a las primeras, el nivel 0 se establecerá cuando se superen tres días consecutivos los 24 microgramos por metro cúbico. A última hora de la tarde de ayer se había superado ese parámetro en las estaciones de control del puerto de El Musel (45,52), Lugones (57,6), Palacio de los Deportes de Oviedo (52,3), El Lauredal-Gijón (92), Asturiana de Zinc-Balsas (55,08) y la cementera de Tudela Veguín (56,51). Se rozó en la estación de HC de El Tranqueru (40,04), Tudela Veguín-Monte Morís (41,29) y Arcelor-Tremañes (43,33). Pero es que algunos de dichos valores superaron los 50 microgramos por metro cúbico que supondrían el nivel 1 del protocolo de contaminación del Principado y que ya supondría la puesta en práctica de medidas como la restricción del tráfico de vehículos.

En cuanto a las PM25, de solo 2,5 micras de tamaño y mucho más perjudiciales para la salud, hubo zonas en las que se superaron ampliamente los 35 microgramos por metro cúbico que supondría la puesta en marcha del nivel 1 del protocolo. Fueron las estaciones de Sama (41,5), Lugones (42,8) y Palacio de los Deportes de Oviedo (48,5). Dentro del nivel 0, de seguimiento de la situación, entre 25 y 35 microgramos por metro cúbico, se ubicaron varias estaciones de control de la calidad del aire, como las de HC en El Tranqueru (26,88), ArcelorMittal en Tremañes (29,63), avenida de la Constitución de Gijón (27,3), Montevil (32,5), Santa Bárbara (28,6) y La Felguera (33,8).

Pero a pesar de todos estos datos, el Principado no puede activar los niveles de seguimiento o actuación contra la contaminación hasta que no pasen los días de superación de límites que marca el mencionado protocolo. Tanto para el nivel 0 (preventivo) como para el 1 (aviso), los ha de superar una estación de la misma zona durante tres días consecutivos. Para poner el nivel 2 (alerta) una estación de la misma zona ha de superar los 75 microgramos para las PM10 o los 50 para PM25 durante tres días en un periodo de cinco jornadas consecutivas.

Está claro que las emisiones, tanto industriales como del transporte o las calefacciones, son las causantes de este tipo de contaminación, pero es que la estabilidad atmosférica no beneficia la dispersión de las partículas. Es más, Asturias está sufriendo lo que se denomina inversión térmica, que no es otra cosa que las capas de aire más frías se sitúan en la zona inferior de la atmósfera y las calientes, en la superior. Eso hace que el aire frío quede atrapado cerca del suelo y no se disperse. Al quedar el aire frío inmóvil, se impide la circulación atmosférica, con lo que la ventilación es nula y, por lo tanto, también la dispersión natural de la contaminación. A todo ello hay que añadir que las previsiones meteorológicas no informan de vientos intensos hasta el próximo jueves, cuando las rachas de componente norte ganarán protagonismo.

Ante este panorama, es posible que los niveles de contaminación sobre el centro de la región se mantengan o, incluso, aumenten, ya que la inversión térmica seguirá en Asturias varios días más.