Estabilizar la ladera de la variante exige «un presupuesto considerable» Pantalla de pilotes sobre la plataforma que será reforzada. / J. C. R. El ministerio ultima el diseño de más muros de refuerzo que añaden cinco fases más de obra y pasa problemas para legalizar los helipuertos R. MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 17:11

Resuelta la polémica de las vías, el Ministerio de Fomento se centra los últimos desafíos que le opone la variante de Pajares, consistentes en las inestabilidades que persisten en la ladera de Campomanes, la ventilación definitiva de los macrotúneles, la investigación sobre los posibles daños a los acuíferos, y los problemas burocráticos en los que han encallado sus helipuertos. Desde la empresa pública que coordina los trabajos, Adif Alta Velocidad, siguen convencidos de que estos deberes se pueden resolver sin alterar la promesa de culminar las obras a lo largo del año 2020.

Más información El plan de Fomento recorta en una hora y 30 minutos el viaje en tren a Madrid en tres años

La variante tiene un presupuesto estimado de 3.670 millones de los que, el pasado septiembre, quedaban por invertir un 5,34% con un matiz. La suma total no incluye aún el proyecto de estabilización definitiva de la ladera, que está siendo ahora supervisado. Exige «un presupuesto considerable», afirman a EL COMERCIO fuentes conocedoras del trabajo.

Finalmente los datos ofrecidos por los inclinómetros instalados en el subsuelo y las simulaciones realizadas aconsejan ir a una obra amplia, que se ejecutaría en cinco fases. Consiste en descargar parte del terreno de arcillas y lima que ahora presiona contra al talud. Ladera arriba se plantarán en el terreno nuevas pantallas de pilotes para seguir restando parte de la presión que ahora ejerce. El muro más próximo a la futura plataforma ferroviaria y que se levantó para protegerla también será reforzado.

Cabe recordar que en la ladera se llegaron a diagnosticar siete deslizamientos, cada uno de dimensiones y fuerzas distintas. Todos han sido controlados salvo el que presiona a una pantalla levantada junto a un falso túnel. El corrimiento no basta para abatir el muro de pilotes, pero tampoco concede el margen de seguridad exigido para el servicio comercial. La obra aspira a lograr una estabilización duradera que mitigue así las faenas de conservación.

El diésel pide paso

El debate técnico sobre la ventilación de los macrotúneles lleva abierto desde 2015, cuando se descubrió que el proyecto que se estaba materializando no resultaba válido. Se hicieron estudios que aconsejaban abrir pozos capaces de succionar y proyectar el aire en los tubos, pero finalmente se han impuesto los partidarios de reforzar el diseño inicial, basado en la instalación de ventiladores de chorro. El nuevo proyecto está en redacción y si su presupuesto pasa de los cuatro millones exigirá buscar a un nuevo contratista. Con todo se trabaja con la idea de que la colocación de los ventiladores no puede lanzarse en tanto no esté avanzado el montaje de las vías.

El equipo actual se ha encontrado con que no existía proyecto hecho para la catenaria del segundo túnel, cosa que están corrigiendo. Dado que el hilo de contacto en ambos túneles estará a 25.000 voltios, como corresponde a las líneas de alta velocidad, no podrán alimentarse de él las locomotoras que ahora llevan mercancías por el puerto de Pajares. La mayoría de ellas son en todo caso de tracción diésel. El ministerio trabaja con la idea de cerrar la rampa una vez abierta la variante, lo que exige dimensionar la ventilación para el paso de locomotoras diésel o ir a una renovación amplia del parque móvil de carga.

Otra de las complicaciones que ha encontrado Adif afecta a los helipuertos diseñados para el rescate de víctimas. En 2015 contrató su construcción pero luego el asunto quedó aparcado. Ahora que llega la fase final se quiso abordar pero la empresa encuentra que las autoridades exigen someter el asunto a un proceso de autorización ambiental. Lo cierto es que los permisos dados a la obra en 2002 no incluían expresamente la ejecución de esta instalación.