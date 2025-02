Entre Manolo Fernández y su hijo, también Manolo Fernández, al frente de la sidrería-restaurante La Gran Vía, en la ovetense avenida de Galicia, suman más de noventa años de labor ininterrumpida en la hostelería, porque el primero empezó como camarero en La ... Gruta de los hermanos Cantón recién llegado de su Cabañaquinta natal con dieciséis años y el segundo, con quince. Un tiempo en el que las han visto de todos los colores: buenas, mejores, peores y regulares. E incluso en medio de una pandemia que les ha obligado a bajar el pistón no se quejan: «Tenemos nueve personas en plantilla, cinco en ERTE, y una clientela muy buena. Trabajo no nos falta, así que hay que seguir luchando».

Ese es el espíritu con el que se levantan todos los días cuando la alarma del despertador suena a las siete para afrontar jornadas que suelen empezar a las ocho de la mañana y prolongarse hasta pasada la medianoche. Manolo padre, al frente de la barra, donde la sidra se mantiene imbatible y los oricios arrasan en temporada. Manolo hijo, a los fogones, un arte que aprendió de su madre, de su güela y «de todes les paisanes que pasaron por aquí».

«Nunca hice un curso de cocina. Soy completamente autodidacta», cuenta entre potas de las que salen «tapas, raciones, muchos menús del día y, sobre todo, platos de cuchara: cebolles rellenes, rabo de toro, jabalí con patatinos... Todo hecho como se hacía antes. Ahora, por ejemplo, estoy preparando una menestra por La Ascensión y llevo tres días pelando verduras, mientras que otros abren la bolsa que sacan del congelador y listo».

En ese mimo radica -piensan los Manolos- el éxito de un negocio que heredó el nombre de sus anteriores propietarios pero que, «en realidad y a efectos fiscales, se llama Dí de Gües, la superficie que es capaz de arar una pareja de bueyes en un día, que son exactamente 1.248 metros. Y la verdad es que nosotros trabajamos como bueyes», bromea el jefe de cocina, que tiene claro que, «para estar en esto, tien que gustate, porque, si no, no aguantas», y que el que lleva las riendas es su padre: «Ya se sabe que donde manda patrón no manda marinero».

Y Manolo senior, que ya ha cumplido los 74 y que también trabajó en establecimientos clásicos como el desaparecido San Remo antes de establecerse por su cuenta, de momento no piensa jubilarse para unirse en el merecido descanso a su mujer, Conchita, a la que «le dio un trayazu al sacar un bloque de pulpo y tuvo que operarse de la espalda». No al menos hasta que vuelva a ver la situación encarrilada: «No tengo tiempo. A ver si dentro de un año o dos...».

Porque, además, «la hostelería cambió mucho. Antes había más movimiento, más alegría, la gente gastaba más. Ahora es menos rentable». Así que no tiene pinta de que su nieto, también Manuel, catorce años, sea el relevo en el negocio: «De momento, que estudie y luego que consiga un buen trabajo, porque esto ye muy sacrificao».

Tiempos dorados en los que uno de los asiduos, «porque tenía el piso justo encima, era Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, «muy buena persona» y que se pirraba «por la fabada y el pote».

El culpable de que un buen día, estando la sidrería de bote en bote, durante unos Premios Príncipe de Asturias, «la Reina doña Sofía se asomase a la puerta a saludar a la clientela. Imagínate las caras del personal».