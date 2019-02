«Que los políticos quieran manipular la justicia no quiere decir que nos dejemos» Esther Fernández, durante la entrevista. / ALEX PIÑA Esther Fernández | Fiscal Superior de Asturias «Ha habido nuevos hallazgos respecto al crimen de Sheila Barrero. La ciencia ha avanzado y permite hacer nuevas pruebas» PABLO SUÁREZ Miércoles, 27 febrero 2019, 03:37

El pasado mes de octubre, Esther Fernández (Avilés, 1959) era reelegida como fiscal jefe de la Fiscalía de Asturias, cargo que ocupa desde 2013 y en el que se mantendrá durante los próximos cinco años. De ideas claras y poco amiga de enredarse en excusas al expresar sus opiniones, Fernández fue, «durante más tiempo del que me hubiese gustado», la primera y única mujer con toga en la judicatura gallega. Tras su vuelta a casa hace seis años, la fiscal ha lidiado con asuntos de todo tipo, entre ellos, la falta de efectivos en la región.

-La sensación es que, en Asturias, la justicia vive entre carencias.

-La falta de medios no es que la vivamos ahora. Es un mal con carácter general. En los Presupuestos Generales del Estado la partida nunca ha sido excesivamente amplia. La justicia siempre ha tardado en acceder a los medios tecnológicos. Cuando yo estaba en La Coruña, los primeros ordenadores que nos mandaron a la administración fueron unos que se les habían quedado viejos en Hacienda.

-La justicia ha sufrido últimamente cierto descrédito. ¿Usted lo percibe así?

-Sí, y tengo que decir que, lamentablemente, no obedece a la realidad. El crédito o el descrédito es algo que nos otorgan los ciudadanos y yo ahí no me puedo meter. Pelear contra eso es darse contra un muro. Yo intento cambiar el concepto desde el trabajo, haciendo las cosas lo mejor que puedo.

-La imagen endeble de la Fiscalía en el juicio por el próces no ayuda.

-Eso no es cierto. La Fiscalía no ha cometido incorrecciones. Se han equivocado en una palabra sobre un asunto compuesto por miles de folios. ¿Qué estamos hablando? No son máquinas. Lo que pasa es que cada uno está a la que salta.

-¿No cree que la justicia se ha politizado?

-No, no es cierto. Que los políticos intenten manejar la justicia no quiere decir que quienes estamos en la justicia nos dejemos manejar. Esa es la diferencia que hay. Desacreditar es muy fácil.

-En casos de corrupción, ¿qué es más importante: recuperar los fondos perdidos o que los responsables paguen por ello en prisión?

-Los dos. Cárcel y ruina. La sociedad no va a entender que se queden con el dinero. El dinero hay que recuperarlo como sea, porque es de todos, pero también hay que castigar la conducta.

-Caso UGT. ¿Habrá finalmente juicio?

-Sí. Hay dos informes importantes, uno de la Intervención General del Estado y otro de la Agencia Tributaria que coinciden en que existen indicios de delito. Quedan diligencias por practicar pero, tal y como va, para el verano podría estar acabada la instrucción y pasaríamos a la fase intermedia.

- 'Caso Renedo . Si finalmente el Supremo coincide con la tesis de la Fiscalía habrá condenas bastante elevadas para los implicados. Ha pasado casi una década desde que se cometieron los hechos. ¿Es justo un proceso tan lento?

-(Silencio) No. Yo no estoy de acuerdo en una justicia tan lenta. Muchas veces decimos que una sentencia tardía ya no produce el efecto disuasorio o compensatorio que tiene que producir en la ciudadanía. Sin embargo, en este caso la sociedad no ha olvidado. Es algo que tienen muy presente. La trascendencia del tema no ha pasado.

-El fiscal del 'caso Ardines' realizó la instrucción por videoconferencia. ¿No era un caso lo suficientemente importante como para asistir de forma presencial?

-No es así. En este supuesto, los fiscales y los jueces están obligados a utilizar los medios tecnológicos de los que dispongan. No es una orden mía. Lo estipula el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

-¿Independientemente de la trascendencia del caso?

-¿Qué diferencia a este caso respecto a otros homicidios sucedidos en Asturias? Sería una falta de respeto hacia las otras víctimas el considerarlas de menor entidad. Son todos iguales. Las víctimas son víctimas, y yo las tengo que defender y tratar igual. Mismos medios y mismos tiempos para todos. Que el fiscal hubiera ido a Llanes sería un despilfarro.

-Se han encontrado nuevas pruebas sobre el crimen de Sheila Barrero catorce años después. ¿Está más cerca una resolución?

-Sí. Estamos en una fase de nuevos hallazgos. La ciencia ha avanzado y permite hacer nuevas pruebas sobre los vestigios hallados. Hay que ser prudentes.

-Caso del preso resucitado. Se dio por muerta a una persona que no lo estaba y, por tanto, se retrasaron las atenciones médicas pertinentes. ¿Error humano o delito?

-Es un fallo de los miles que hay. Esta persona ahí sigue.

-Podía haber perdido la vida.

-Pero no la perdió. ¿Que delito cometieron entonces?

-Hubo hasta cuatro profesionales que erraron en un diagnóstico.

-Bastante han tenido con ser el hazmerreír de todo el pueblo. Si hubiese fallecido sí que existiría delito. Pero no es así. Hasta para imputar una imprudencia tiene que haber un resultado. Sinceramente, esto es más facil que pase desde que utilizamos medios tecnológicos. Pudo fallar la máquina.

-¿Es justo enjuiciar a alguien por un tuit o un acto contra una bandera?

-Yo considero justo enjuiciar a todas las personas que cometan un hecho recogido en el Código Penal. Si lo comete, debe pagar por ello. Si nos cargamos el imperio de la ley vamos a ir mal.

-¿El límite de la libertad de expresión es el Código Penal?

-Es el límite del respeto de los derechos de los demás, no solo de la libertad de expresión.

-¿Qué opina de la acusación popular? ¿Habría que eliminarla?

-Yo soy partidaria de que exista solamente cuando sea necesaria y no se solape. Si no, es una tomadura de pelo. No aporta nada que vayamos setenta a decir lo mismo.

-¿Es usted feminista?

-No. Lo he dicho ya muchas veces. No soy ni feminista ni machista. Soy humanista. Es decir, creo en el ser humano.