«Además de fiscales, somos trabajadores con derechos», reivindica Esther Fernández La fiscal superior del Principado, Esther Fernández.

Cuando jueces y fiscales salen a la calle, lo hacen para luchar «por una Justicia independiente y eficaz» pero también porque «somos trabajadores con determinados derechos». Lo aseveró la fiscal superior del Principado, Esther Fernández, a quien la Junta General había invitado justo ayer a presentar la memoria que recoge lo más importante ocurrido en 2017. «Vengo por deferencia a ustedes, a pesar de que ejercitamos nuestros derechos a la huelga, y yo he tomado la decisión personal de secundarla», advirtió.

Ante los diputados autonómicos Fernández fue franca. «¿Politización de la Justicia? Eso no es culpa mía, es culpa suya, de los políticos. Arréglenlo ustedes y pónganse de acuerdo», manifestó a preguntas de Diana Sánchez, parlamentaria de Ciudadanos, una de las formaciones que se ha mostrado crítica con el acuerdo del PP y PSOE para repartirse las vocalías y presidente del Consejo General del Poder Judicial. La huelga pretende «el refuerzo de nuestra independencia y la autonomía suficiente que nos permita ejercer nuestras funciones sin ningún tipo de injerencia», justificó.

Analizando la región, la fiscal expresó que el pasado curso disminuyeron un 16,1% las causas abiertas por corrupción. «Pese a este descenso, no bajamos la guardia; los delitos incoados o investigados han descendido, es cierto, pero el trabajo es más certero», advirtió en la Cámara. El 70,4% de los procedimientos terminaron con una petición de cárcel, multa o inhabilitación. «Además el 81,1% de estas acusaciones se remataron con sentencia condenatoria, una situación que va creciendo año a año», apuntó.

Desde Podemos el diputado Daniel Ripa mentó parte de esos escándalos y sugirió que procedían de unos gobiernos concretos. «Somos víctimas de una etapa que espero estemos corrigiendo, ha cambiado la mentalidad de la ciudadanía que ahora denuncia lo que ve», replicó la fiscal superior. Desde ese punto de vista, dijo, «todos tenemos mucha culpa, mirábamos para otro lado porque había para todos».

Recordó Fernández que en los últimos tiempos se lograron las condenas del 'caso Renedo' y sus piezas separadas -«con lo que costó»- y también la sentencia contra José Ángel Fernández Villa por apropiarse de fondos del sindicato que dirigía, el SOMA. «Se planteó la incapacidad del acusado y peleamos porque estaba perfectamente para declarar, vaya, declaró y se puso hasta 'Rufito'», consideró. También defendió como éxito del Ministerio Público que se reconociera que el ex secretario general de la central había cometido «un delito continuado; la mentalidad era hacerse con el dinero a lo largo del tiempo, si no podrían estar prescrito parte de los hechos». Contra la corrupción «se ha luchado mucho, porque son delitos terribles para la sociedad», dijo. Ahora «se incoan menos causas, gracias a Dios», expresó. «Recuperar el dinero es importante, pero se lo han gastado la mitad», confió.

Sobre los afectados de iDental, dedujo que en España «hay muchos estafadores», pero se mostró remisa a dedicar dinero público para financiar el tratamiento de todas las víctimas. «Yo me he pagado los dientes y a lo mejor no quiero pagar los de ese señor», indicó.

Fernández aclaró que el pasado curso se dieron un 11,3% menos de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pero alertó que de «aumentó una de sus modalidades más graves, la agresión sexual», con abusos y violaciones que se producen «dentro del círculo más cercano a la víctima y dentro de su propio domicilio, aunque, paralelamente, aumentaron las agresiones sexuales en portales o vehículos, con las víctimas elegidas al azar».

La fiscal se mostró dolida por la soledad de las víctimas de maltrato. «Es muy llamativa la escasa iniciativa de los familiares a la hora de acudir al juzgado o a dependencias policiales a dar cuenta de la situación; de hecho, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo, únicamente consta un caso de denuncia formulada por un familiar durante 2017», concretó.

Como en otras ocasiones, la fiscal lamentó el exceso de papeleo que sufre, llegando a decir que tiene que firmar «80 papeles» para lograr un cambio de muebles.