El examen de informática en la OPE de administrativos se repetirá debido a los fallos La nueva prueba para cubrir 62 plazas tendrá lugar el próximo 6 de junio en el Instituto Adolfo Posadas E. C. OVIEDO. Viernes, 10 mayo 2019, 02:39

El Principado repetirá la prueba de informática del concurso-oposición realizado el pasado mes de abril para cubrir 62 plazas de administrativo. Según recoge la resolución publicada por el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, mediante la que se convoca a los aspirantes a una repetir la prueba el próximo 6 de junio a las 17 horas, en el momento del examen todos los equipos utilizados «tenían exactamente la misma configuración». Sin embargo, «no puede conocerse si posteriormente se realizaron cambios de configuración».

Por eso, añade la Administración regional, «no es posible garantizar que todos los equipos tuviesen exactamente la misma configuración». Ante esto, se ha acordado «dejar sin efecto» el ejercicio, correspondiente a la tercera prueba de la oposición, que se celebró el pasado 9 de abril, y repetir la prueba, que se hará en las dependencias del Instituto Adolfo Posada. Están convocados todos los que «hayan obtenido o superado la puntuación de diez puntos en la segunda prueba de la fase de oposición».

La decisión anunciada por el Instituto Adolfo Posadas fue recibida con agrado por Podemos Asturies, que felicitó «a las opositoras y opositores que verán repetido el examen de informática del concurso-oposición al que se habían presentado cerca de un centenar de personas». La formación considera que «la Administración autonómica ha actuado de la única forma que se podía, admitiendo que la última prueba no se había realizado en condiciones de igualdad y que solamente la repetición del examen puede restituir las garantías exigibles».

Podemos recuerda que los procesos selectivos para la Administración deben respetar el principio de igualdad. «Las personas afectadas insistieron y demostraron que este principio no se había cumplido en la tercera prueba. Tras el ejercicio, contrastaron que no se había celebrado en las mismas condiciones para todos los aspirantes, pues los 108 ordenadores reservados no tenían la misma configuración, lo que situó a una buena parte en condiciones de desigualdad.