«El MIR fue más difícil, pero no importa una nota baja sino la puntuación respecto al resto» Jaime Baladrón, director del Curso MIR Asturias. / LORENZANA Jaime Baladrón | Director del Curso MIR Asturias «Para preparar el examen, los aspirantes dan cinco vueltas completas a la carrera de Medicina. Tienen mucho mérito» SANDRA S. FERRERÍA Domingo, 10 febrero 2019, 02:38

Jaime Baladrón (Bilbao, 1963), licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo en 1987 y director de Curso MIR Asturias, espera con nervios, al igual que sus alumnos, el 25 de febrero. Ese día se hará pública la lista provisional de orden de elección del examen MIR. La prueba, celebrada el pasado domingo, fue «más difícil» que otros años, incluyó una pregunta sobre homeopatía -en el punto de mira del Ministerio de Sanidad- y se recordará por un error en la plantilla de respuestas.

-¿Cómo fue el grado de dificultad de la prueba este año?

-Ha sido más difícil que en los últimos años. Sin embargo, que las puntuaciones vayan a ser más bajas no significa nada, ya que lo importante es la puntuación de cada médico respecto a los más de 14.000 que se presentaron.

-Lo importante no solo es aprobar, sino sacar nota suficiente...

-Claro, para poder escoger. El año pasado la última plaza de medicina de familia acabó con el médico que ocupaba el puesto 8.018. Este año se ofertan más plazas.

-¿Qué sensaciones tienen los aspirantes a médicos residentes?

-Los alumnos iban muy preparados, la dificultad no se puede predecir. Ellos tienen mucho mérito, son médicos muy jóvenes que cuidarán de todos nosotros. Sacrifican todo para conseguir especializarse y poder ejercer su vocación. Son seis años de una carrera muy dura y luego preparar el MIR, para lo que tienen que estudiar una media de once horas al día, sin vacaciones ni días festivos. Descansan los domingos porque si no, romperían. Le dan cinco vueltas completas a toda la carrera.

-¿Sorprendió la inclusión de una pregunta relacionada con la homeopatía?

-Sí, es una pregunta que realmente dentro de las asignaturas que salen en el examen MIR no se sabe bien dónde clasificarla. Durante el año pasado salieron noticias relacionadas con la homeopatía, quizás ha derivado de eso. En todos los exámenes hay alguna pregunta un poco sorpresa y un poco de actualidad. Las importantes son el resto.

-¿Hubo alguna materia que hayan echado en falta en este examen?

-No. Las asignaturas que han salido son las mismas que otros años. El año pasado hubo sorpresa con una pregunta de bioquímica que no salía desde los 90, pero en esta ocasión no ha habido ninguna sorpresa.

-¿Qué materias son las que siempre salen?

-Las más preguntadas son Medicina Preventiva y Bioestadística, Aparato Digestivo, Cardiología y Cirugía Cardiaca, Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Neumología y Cirugía Torácica.

-Este MIR será recordado por el error en la plantilla de respuestas. ¿Cómo se solucionó?

-El ministerio detectó el error y organizaron el sistema de contestar en el orden correlativo de las preguntas, además de dar quince minutos más en compensación por las molestias.

-¿Es la primera vez que algo así ocurre?

-Sí. Este tipo de plantilla no lleva muchos años en la historia del MIR. Antes las plantillas eran una casilla donde tú escribías, pero hay que ir avanzando con la tecnología.

-¿Cuáles son las plazas más difíciles de alcanzar?

-Las primeras en agotarse son Dermatología y Cirugía plástica, porque hay avidez por ellas y porque se convocan pocas. De Pediatría o Medicina Familiar se ofertan muchas más.

-¿El ranking oficial es el del 25 de febrero?

-Sí, el provisional y un mes después el definitivo, pero los cambios por lo general son mínimos.

-¿Muchos médicos reclaman?

-Miles de personas, aunque el número de preguntas anuladas ha ido cayendo en los últimos años.