Los examinadores de tráfico inician hoy otra huelga hasta el 21 de diciembre «Vamos a seguir con las protestas hasta cobrar lo que nos corresponde. Tráfico incumple la ley», asegura el colectivo EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Lunes, 10 diciembre 2018, 04:32

Los examinadores de tráfico asturianos se sumarán hoy a la nueva huelga convocada a nivel nacional para reivindicar el abono del complemento específico que, según señala Concha Amado, delegada en el Principado de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), deberían haber cobrado en septiembre u octubre.

El pasado año, el colectivo protagonizó una de las huelgas más largas de la democracia española. Pedían un complemento retributivo de unos 250 euros al mes. Después de casi medio año de paros, que a nivel nacional provocaron la cancelación de más de 200.000 exámenes para obtener el carné de conducir y pérdidas económicas de más de 100 millones de euros en el sector de las autoescuelas, lograron el compromiso de todos los partidos que entonces estaban en la oposición de incluir ese aumento en los Presupuestos Generales del Estado.

«Se consiguió sobre el papel, pero no en la práctica», lamenta Amado, quien recuerda que en Asturias la huelga tuvo un seguimiento del 100% y provocó la cancelación de 5.900 exámenes prácticos de conducción. Actualmente, son quince los examinadores que se encuentran en activo. De ellos, diez están en Oviedo y cinco en Gijón. «Apoyaremos esta nueva huelga prácticamente al 100% y seguiremos hasta que esto se consiga, ya que ahora se trata de un incumplimiento de la ley», remarca la delegada de Asextra, quien dice no entender por qué «si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comenzaron a cobrar este complemento en octubre, nosotros no. Si en su caso se hizo bien, también debería ocurrir así en el nuestro».

Asegura además que los examinadores «estamos muy descontentos con la falta de transparencia e información de la Dirección General de Tráfico, ya que hemos sido muy pacientes pero hasta que se anunció la nueva convocatoria no nos han llamado».