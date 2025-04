«Un excepcional compañero y un jurista único»

SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Viernes, 3 de julio 2020, 01:18 Compartir

Su voz «arrolladora», su «cercanía» y su «infinita capacidad de trabajo» son algunos de los rasgos que destacan quienes conocieron de cerca a Bernardo Donapetry, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, fallecido el pasado miércoles a los 67 años. La «tremenda e inesperada pérdida», pese a sus problemas de salud, reunió en el tanatorio a muchos compañeros de profesión, amigos y personas que compartieron con él horas de trabajo y de asueto, a quienes ha dejado «un poco huérfanos» de sabiduría y bondad y que se acercaron a arropar a su viuda, la abogada Katy Álvarez, a su hija Jimena y a sus hermanas María y Bárbara.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, fue uno de los más madrugadores. En torno a las once de la mañana acudió al tanatorio. El presidente y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias han enviado un comunicado oficial de pésame en el que hablan de «un hombre «con su gran personalidad dentro y fuera de las salas de vistas que ha dejado una impronta en todos los compañeros que perdurará en el tiempo».

Ignacio Vidau, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, declaraba ayer que hacía más de cuarenta años que lo conocía. «Aunque nunca coincidimos en ninguna sala, siempre mantuvimos muy buena relación». Para él, era «colaborador y leal y con una gran capacidad de trabajo». Quiere recordarlo como «una persona simpática, con un gran vozarrón, muy cercano con sus compañeros».

También en el tanatorio, sin apenas poder hablar por la emoción, la juez Alicia Martín Serrano recordaba a su «amigo entrañable, mi compañero» con el que compartió trabajo durante 18 años. «Le gustaba el fútbol y el cine y veía muchas películas sobre juicios. Yo siempre le preguntaba si no se cansaba de tanto juicio. Era muy buen profesional y un estudioso del Derecho».

«Era un bendito»

José Antonio Seijas, quien fue presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, se lamentaba: «Sabía que estaba mal, pero no me esperaba este final tan temprano. Yo era presidente de la Audiencia cuando él llegó. Tuvimos muy buena relación. Íbamos en coche de Gijón a Oviedo. Su capacidad de trabajo era enorme. Una pérdida para la jurisprudencia española». En el aspecto más humano destacó que era «una persona con una voz arrolladora, icónica. Parece que asustaba, pero era un bendito. Cuando nació su hija Jimena fue muy feliz». Son muchos los recuerdos y anécdotas que atesora. «Me acuerdo de un partido en El Molinón. El era defensa. Yo me caí y el árbitro pitó penalti. Él, con esa voz que tenía, dijo: 'No es penalti'. Y el árbitro le respondió: 'Aquí el juez soy yo'. Es un sentimiento de pérdida muy grande y muy difícil de explicar».

También Leopoldo Tolivar lo conoció de cerca. «Presidía la Sección Octava y mi mujer, la Quinta. Hasta hicieron, pese a cierta diferencia de edad, oposiciones juntos. Era un excelente jurista, pero de los que sabía, lo que yo comparto, que la vida, la amistad y tantas cosas no se acaban en los fárragos legales. Una bellísima persona». El decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo, también lamentaba la pérdida de un hombre «cariñoso, humilde y con un gran sentido del humor. Parecía que te iba a reñir cuando hablaba, por esa voz que tenía. Era excepcional. Tenía un compromiso absoluto con los abogados y compartía con todos su saber jurídico. Vamos a echarlo mucho de menos. Era único». Entre el cuerpo policial, Donapetry era también muy querido. Jesús Templado, subjefe de la Policía Local Gijón, decía que «siempre formará parte» de esta organización. «Aun siendo 'su Señoría', siempre ofrecía un trato muy cercano», añadió. Vicente Alonso, intendente de la Policía Local de Gijón, hablaba de «su sencillez y cercanía». Hoy, a mediodía, habrá una ceremonia de celebración de la palabra en la más estricta intimidad. Sus restos se llevarán a Vivero, la localidad donde tantos veranos pasó toda la familia reunida y que él tanto quería.