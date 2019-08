El exceso de confianza y el baño en zonas sin vigilancia, principales causas de ahogamiento Alumnos del cursillo deportivo organizado por el Club Salvamento y Socorrismo Gijón, durante una de sus clases prácticas en la playa de San Lorenzo. / CAROLINA SANTOS Asturias registró el peor julio de los últimos cinco años, con cuatro fallecidos en espacios acuáticos. En todo 2019 son ya once los decesos DANI BUSTO GIJÓN. Domingo, 11 agosto 2019, 03:31

Prevenir, aunque sea riñendo o echando la bronca con el megáfono y el silbato, siempre será mejor que la urgencia de intervenir dentro del agua. Los servicios de Salvamento y Socorrismo se toman muy en serio esta premisa, pero el problema surge cuando los bañistas se encuentran en una zona sin vigilancia. Esto, unido al exceso de confianza -o desconocimiento de la zona- son las principales causas que provocan los ahogamientos en espacios acuáticos. Y Asturias no se libra de sufrir estos accidentes mortales, ya que once personas fallecieron ahogadas desde comienzos de año, cuatro de ellas, el mes pasado.

Fue el peor julio de los últimos cinco años en la región. A estos datos se suma, además, el fallecimiento del empresario Miguel Echeverría, quien el jueves sufrió un desvanecimiento cuando se estaba dando un baño en la playa de Santa María de Luanco.

En lo que va de año se han producido tres víctimas mortales en Trasona (Corvera), y una en Gijón, Oviedo, Castrillón, Llanes, Luarca, Navia, Pravia y Sobrado (Tineo).

Por espacios acuáticos, los ríos se cobraron cuatro víctimas; el pantano de Trasona, tres, y las playas, dos -al igual que los puertos-. Todos ellos eran hombres adultos, salvo las dos niñas que se cayeron en Trasona el mes pasado. Y el punto en común de todos estos casos es que se produjeron en zonas en las que no había equipo de vigilancia.

Las causas de los ahogamientos pueden ser muy variadas, según explica Basilio Martínez, director técnico de la Federación de Salvamento y Socorrismo del Principado. Y cada situación de riesgo puede generarse «de maneras diferentes».

Para prevenir accidentes, aconseja «que la gente se bañe siempre dentro del horario en el que haya servicio de salvamento», y si se hace fuera de ese horario, o en playas en las que no hay vigilancia, «se debe hacer con precaución». Además, recuerda que en algunas playas hay paneles informativos en los que se señala la mejor zona del arenal para entrar al agua. De todos modos, Basilio Martínez añade que si no se conoce la zona, «es mejor que el agua no cubra más allá de la cintura o de las rodillas».

El director técnico de la Federación de Salvamento y Socorrismo del Principado también lamenta que hay zonas en las que no existe cobertura de salvamento y se han producido ahogamientos, como pueden ser ríos -caso del Nalón, también el mes pasado- en los que, «en teoría, no está permitido el baño, pero hay personas que lo hacen y eso es una imprudencia». También un riesgo elevado de accidentes existe en «playas como Luanco, en las que hay puertos deportivos, espigones, y la gente siente la tentación de lanzarse desde ellos», algo que puede provocar graves lesiones físicas tanto al que salta como al que pudiera estar ya en el agua.

Finalmente, Basilio Martínez aconseja que en las playas no se nade a más de treinta metros de la orilla y que, con bandera amarilla, se tenga cuidado con las colchonetas hinchables ya que pueden ser alejadas por el viento. Las imprudencias, matiza, pueden «hacerte daño a ti o a otros».