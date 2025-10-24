Arrancan los trabajos de exhumación en la fosa de La Lloba, en Castrillón: «Aunque llegan tarde, nos permiten avanzar en la búsqueda de la verdad»

El próximo lunes arrancan los trabajos de exhumación en la fosa de La Lloba en el municipio de Castrillón. Así lo anunció este viernes ... el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien mantuvo una sesión de trabajo con la dirección del Instituto de la Memoria Democrática de Asturias, tras la reunión telemática del Comité Técnico de Memoria, que fijó el calendario de exhumaciones de fosas para 2026.

Zapico explicó que «hay una petición de al menos 14 familias de que se inicien esos trabajos. Estamos en principio con la idea de que en esa fosa puedan estar los restos de unas 16 personas asesinadas», comentó.

El consejero añadió que «también puede ser que este número se incremente una vez que los trabajos vayan avanzando. Antiguamente había cerca de la zona un centro de detención en el que se ejerció una crueldad tremenda y una brutalidad inhumana con las personas», dijo.

La fosa de La Lloba data de la época de represión durante la posguerra y en ella se encuentran los restos de José Fernández Corujedo, quien fue asesinado el 5 de noviembre de 1937 y Josefa Fernández Gutiérrez, asesinada el 15 de mayo de 1938. Se encuentra ubicada en la localidad de Carcedo, concretamente junto a una gasolinera y un antiguo nido de ametralladoras en la carretera AS-632. Los estudios realizados en la zona han advertido además de la probabilidad de que existan varias fosas en las trincheras que fueron construidas por los propios republicanos.

La tercera actuación del año

Para Ovidio Zapico estos trabajos «llegan tarde, pero llegan», y aclaró que estas exhumaciones irán paso a paso sin adelantar todavía cuál será el resto del calendario previsto. Ésta es la tercera actuación del 2025, tras la primera exhumación en Grado y posteriormente en Valdés.

«Estos trabajos nos van a permitir avanzar en la búsqueda de esa verdad, y sobre todo esa reparación, tanto para esas personas que fueron asesinadas como sobre todo para los familiares que después de tantísimos años siguen esperando conocer qué pasó realmente con sus familiares», destacó Zapico.

Añadió que «estamos hablando además de asesinatos cometidos después de la caída del Frente en Asturias. Una vez que el Frente ya cae en Asturias, en octubre de 1937, entre lo que resta del 37 y fundamentalmente el año 38, En la Quinta de Pedregal se cometieron atrocidades por parte del bando franquista. Entonces, en ese sentido, yo creo que son importantes estos trabajos que vamos a iniciar el próximo lunes», zanjó el titular de Ordenación del Territorio.

Estos trabajos de exhumación, de aproximadamente 16 cuerpos, serán la mayor actuación acometida hasta ahora por el Principado con fondos propios.