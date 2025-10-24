El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio Zapico con la dirección del Instituto de la Memoria Democrática de Asturias. E. C.

Arrancan los trabajos de exhumación en la fosa de La Lloba, en Castrillón: «Aunque llegan tarde, nos permiten avanzar en la búsqueda de la verdad»

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció que comenzarán el lunes y que esperan encontrar «los restos de unas 16 personas asesinadas»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:13

El próximo lunes arrancan los trabajos de exhumación en la fosa de La Lloba en el municipio de Castrillón. Así lo anunció este viernes ... el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien mantuvo una sesión de trabajo con la dirección del Instituto de la Memoria Democrática de Asturias, tras la reunión telemática del Comité Técnico de Memoria, que fijó el calendario de exhumaciones de fosas para 2026.

